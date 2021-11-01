تسريبات لعبة جاتا 6 الجديدة GTA 6 تكشف وجود فتاة بطلة للعبة للمرة الأولى في التاريخ، حيث أعلنت العديد من التسريبات التي صدرت عن لعبة جاتا 6 من خلال الشركة المنتجة لها وجود عدد كبير للغاية من المستجدات في اللعبة، والتي تكمن في بطولة أنثى للعبة للمرة الأولى في تاريخ اللعبة على مستوى إصداراتها الخمس السابقة، مع العلم أن الشائعات المنتشرة تفيد بأن شركة روك ستار تشير إلى أن الفتاة المدرجة داخل اللعبة تعتبر طفرة كبيرة في عالم اللعبة التي انتشرت منذ عشرات السنوات للمرة الأولى على جهاز بلايستيشن 2، والتي كان أبطالها طوال الوقت من الرجال، مع العلم أنها كانت تدور في أجواء مستوحاه من مدينة ميامي في فترة الثمانينيات ومدينة لوس أنجلوس في التسعينيات.

تسريبات لعبة جاتا 6 الجديدة GTA 6

يعمل المطورون في لعبة جاتا 6 بشكل كبير للغاية على تمكين اللاعبين من الاعتماد على آحد شخصيات اللعبة الجديدة، والذي يعتبر امرأة للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، حرصت اللعبة على توفير التنوع بين العرق والجنس وتوفير أشكال مختفة من الشخصيات بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى تصميم شخصية المرأة بشكل كاريكاتيري قابل للتطوير فيما بعد.

طريقة تحميل لعبة جاتا 6

حتى يتمكن اللاعبين من تحميل لعبة جاتا 6 يقوم اللاعب بالدخول على متجر التطبيقات الخاص بنظام تشغيل الهاتف الخاص به، ويقوم بكتابة اسم اللعبة في مربع البحث، والنقر على التحميل، وعندما تنتهي من التحمي يتم النقر على زر التثبيت والاستمتاع بأفضل أداء، وهذا ما جعلنا نعلن عن تسريبات لعبة جاتا 6 الجديدة GTA 6 التي تكشف وجود فتاة بطلة للعبة للمرة الأولى في التاريخ.

من الجدير ذكره أن لعبة جراند ثفت أوتو 6 الإصدار السادس جاءت لتكون أفضل الإصدارات من لعبة جاتا المتميزة والشهيرة في جميع أرجاء العالم، ويُذكر أن هذه اللعبة لها محبيها من الشباب خاصةً، حيث أنها تناسب ما يحبون من المجالات، ودائماً ما نقدم لكم من موقعنا ثقفني آخر تحديثات الألعاب التي تهم الباحثين وذلك حتى تتعرفوا على كل جديد، وهذا ما فعلناه بشأن لعبة جراند ثفت أوتو 6.