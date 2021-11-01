نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراحل لعبة كول أوف ديوتي call of duty وما هي سبل الفوز في اللعبة الشهيرة بعد تطويرها 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد لعبة كول اوف ديوتي من أفضل ألعاب التنافس على الإطلاق والتي نجحت في أن تصل لعدد كبير من اللاعبين، حيث إنها تعمل على توفير تجربة للاعب فريدة من نوعها، بالإضافة إلى أنها تحاكي الواقع بشكل كبير، مما يزيد حماس ومتعة اللعبة، وسوف نتعرف على تفاصيل تلك اللعبة بشكل تفصيلي في السطور التالية.

مراحل لعبة كول أوف ديوتي call of duty

إن لعبة كول اوف ديوتي تدور أحداثها في حقبة الحرب العالمية الثانية، وهي واحدة من أفضل ألعاب الحرب الذي عليها إقبال كبير، حيث إنها نجحت في تحقيق انتشار كبير نتيجة واقعية اللعبة المذهلة، وما تضمه اللعبة من معارك ملحمية ومعدات تمنح اللاعب أجواء الحرب الحقيقية، لقصة اللعبة دور كبير في جذب اللاعبين حتى يتم إتمام كافة المستويات، وهناك العديد من العناصر التي توافرت تلك اللعبة مثل إطلاق النار، والتي نجحت في أن تحقق نجاح باهر وضخم، تم تطوير تلك اللعبة بواسطة شركة Infinity Ward، وتم نشرها بواسطة شركة Activision، وسوف نتعرف على العديد من تفاصيل اللعبة في السطور التالية.

معلومات عن لعبة كول اوف ديوتي

هناك العديد من المعلومات التي تخص اللاعبين لتلك اللعبة، وهذه المعلومات هي:

المؤثرات الواقعية

إن المطورين كانوا قد اهتموا في المقام الأول على أن تحاكي اللعبة الحرب الواقعية، وذلك الأمر منح اللاعب تجربة استثنائية، على سبيل المثال حينما يحدث انفجار بالقرب من اللاعب نتيجة القصف الجوي أو الانفجار الخاص بالقنابل ينتج عن ذلك صوت طنين الأذن، وذلك بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية، وذلك الأمر يؤثر على اللاعب بشكل مباشر.

مراحل لعبة كول أوف ديوتي



هناك العديد من المراحل داخل لعبة كول اوف ديوت، حيث إن اللاعب يحارب ضمن صفوف قوات الحلفاء، وهم القوات الأمريكية والسوفيتية والبريطانية، يتم إسناد العديد من المهام للاعب داخل اللعبة خلف خطوط العدو، وذلك مثل تفجير بعض المناطق وعدد من المستودعات المهمة للجيش الألماني، بالإضافة إلى العمل على تحرير الرهائن أو التصدي لهجمات القوات الألمانية ومنعها من التقدم، ومن خلال كل مهمة يتم إسنادها إلى اللاعب فإنه يكون مطالب تحقيق عدد من الأهداف المختلفة التي يمكن تمييزها من خلال البوصلة.