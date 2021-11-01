نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2021 من خلال ID فقط وأحصل على بونص 5000 آلاف شدة هدية للاع في المقال التالي
هناك الكثير من يبحث عن طريقة شحن شدات ببجي، فقد يعد ذلك السؤال من خلال عمليات بحث جوجل متكرر بشكل كبير جداً يومياً، ولذلك لكون أن اللعبة لها شعبية كبيرة من جميع الفئات في العالم ومن جميع الأعمار، حيث سنجيب عنكم زوارنا من خلال السطور القادمة أسهل وأفضل طريقة لشحن شدات ببجي وطرق الدفع المتاحة وأفضلهم أيضاً.
لعبة ببجي تم تصميم عملة لها تسمي بالشدات، حيث افتراضاتها اللعبة من أجل تمكن اللاعب من شراء مستلزمات اللعبة وتخطي مراحلها سواء الذخائر، والأسلحة والمدخرات، كما يمكن شراء الملابس والأزياء الخاصة والتي يتم تحديثها بشكل دائم، ويمكن أيضاً تفعيل خاصية رويال باس من خلال الشدات ولا يمكن تفعيلها الا بتلك الطريقة، لذلك فرض علي كل لاعب شحن الشدات لتيسير اللعبة والاستمتاع بها بشكل أكبر.
طريقة شحن شدات ببجي
- يمكن للاعب شحن شدات ببجي عبر موقع أونو Oonoo الإلكتروني، حيث أنه واحد من إحدي أهم مواقع لشحن شدات ببجي الغير مدفوعة، ولكن يتم الشحن مقابل عدد من الهمامات التي يجب علي اللاعب القيام بها لتجميع أكبر عدد من النقاط حتي يتم استبدال النقاط بالشدات حسب قيمة النقاط التي تم تجميعها.
- يتمكن أيضاً اللاعب شحن اللعبة بالشدات عبر موقع ميدا سباي midasbuy، حيث يتم الشحن من خلال الضغط علي كلمة شحن شدات ببجي، ثم قم بإختيار علم بلدك وتسجيل الـ أي دي الخاص بك وهو معرف اللاعب الخاص، واختر وسيلة الدفع المناسبة، ثم اضغط علي الشحن وانتظر حتي يتم الشحن.
أسعار شدات ببجي في المملكة العربية السعودية
نقدم لكم أسعار الشحن في السعودية لسهولة الحصول علي الشدات بمعرفة قيمة المبلغ الذي سيتم دفعه، حيث تعتبر تلك الأسعار أحدث أسعار الشدات، وهي كالأتي:
- تكلفة 60 واحدة من شدات ببجي 3.69 ريال سعودي كما يحصل اللاعب علي 3 شدات مجاناً.
- عندما يتم شحن 300 من شدات ببجي يتكلف اللاعب 18 ريال سعودي ويحصل علي 40 شدة مجاناً.
- تكلفة 600 واحدة من شدات ببجي 37 ريال سعودي ويحصل اللاعب علي 90 شدة مجاناً.
- في حالة شحن شدات ببجي 1500 واحدة من الشدات بتكلفة 90 ريال سعودي والحصول علي 375 شدة مجاناً.
- شحن 2400 واحدة من الشدات بتكلفة 185 ريال سعودي وعند الشراء يحصل اللاعب علي على بونوص 1000 شدة مجانية.
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