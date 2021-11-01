طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2021 من خلال ID فقط وأحصل على بونص 5000 آلاف شدة هدية للاع

هناك الكثير من يبحث عن طريقة شحن شدات ببجي، فقد يعد ذلك السؤال من خلال عمليات بحث جوجل متكرر بشكل كبير جداً يومياً، ولذلك لكون أن اللعبة لها شعبية كبيرة من جميع الفئات في العالم ومن جميع الأعمار، حيث سنجيب عنكم زوارنا من خلال السطور القادمة أسهل وأفضل طريقة لشحن شدات ببجي وطرق الدفع المتاحة وأفضلهم أيضاً.

لعبة ببجي تم تصميم عملة لها تسمي بالشدات، حيث افتراضاتها اللعبة من أجل تمكن اللاعب من شراء مستلزمات اللعبة وتخطي مراحلها سواء الذخائر، والأسلحة والمدخرات، كما يمكن شراء الملابس والأزياء الخاصة والتي يتم تحديثها بشكل دائم، ويمكن أيضاً تفعيل خاصية رويال باس من خلال الشدات ولا يمكن تفعيلها الا بتلك الطريقة، لذلك فرض علي كل لاعب شحن الشدات لتيسير اللعبة والاستمتاع بها بشكل أكبر.

طريقة شحن شدات ببجي

يمكن للاعب شحن شدات ببجي عبر موقع أونو Oonoo الإلكتروني، حيث أنه واحد من إحدي أهم مواقع لشحن شدات ببجي الغير مدفوعة، ولكن يتم الشحن مقابل عدد من الهمامات التي يجب علي اللاعب القيام بها لتجميع أكبر عدد من النقاط حتي يتم استبدال النقاط بالشدات حسب قيمة النقاط التي تم تجميعها.

يتمكن أيضاً اللاعب شحن اللعبة بالشدات عبر موقع ميدا سباي midasbuy، حيث يتم الشحن من خلال الضغط علي كلمة شحن شدات ببجي، ثم قم بإختيار علم بلدك وتسجيل الـ أي دي الخاص بك وهو معرف اللاعب الخاص، واختر وسيلة الدفع المناسبة، ثم اضغط علي الشحن وانتظر حتي يتم الشحن.

أسعار شدات ببجي في المملكة العربية السعودية

نقدم لكم أسعار الشحن في السعودية لسهولة الحصول علي الشدات بمعرفة قيمة المبلغ الذي سيتم دفعه، حيث تعتبر تلك الأسعار أحدث أسعار الشدات، وهي كالأتي: