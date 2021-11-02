ما الجديد في التحديث الأخير لتطبيق واتساب الذهبي whatsapp gold 2021 وما هي الإضافات الحديثة

التحديث الأخير لتطبيق واتساب الذهبي نقدمه إليكم، وذلك لأنه يقدم مميزات كبيرة على عكس الواتساب العادي التقليدي، ويشعر الفرد من خلاله أنه يقوم باستخدام تطبيق مختلف، وأكثر ما يميز تلك النسخة من الواتساب حمايتها للخصوصية بشكل كبير وشعور المستخدم أنه في أمان كامل، ودعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على كل ما يخص واتساب الذهبي.

التحديث الأخير لتطبيق واتساب الذهبي

إن واتساب الذهبي يُعد عبارة عن نسخة من تطبيق الواتساب الرسمي، ولكن تم إضافة العديد من التعديلات على تلك النسخة، بالإضافة إلى العديد من المميزات التي لا توجد في تطبيق الواتساب الرسمي، ويتم من خلالها استخدام تطبيق الواتساب بشكل مختلف.

من مميزات واتساب الذهبي خاصية الرد التلقائي، والذي يمكن من خلالها الرد على العديد من الرسائل بشكل تلقائي، كما يمكن أن يتم تخصيص وقت معين يتم فيه إرسال الرد فيه لمحادثات محددة.

كما يمكن أن يتم إخفاء الدردشات أو المحادثات من قائمة الدردشات، ويتم وضع كلمة سر جديدة كحماية للدردشات المخفية.

يمكن أيضًا أن يقوم الفرد بحماية الواتساب بالكامل بكلمة سر، وبذلك لن يتمكن أي شخص من فتح الواتساب إلا بعد معرفة كلمة السر.

ما الجديد في التحديث الأخير للواتساب الذهبي

هناك بعض التحديثات التي تم إضافتها على الواتساب الذهبي، وتلك التحديثات هي: