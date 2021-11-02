نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الجديد في التحديث الأخير لتطبيق واتساب الذهبي whatsapp gold 2021 وما هي الإضافات الحديثة في المقال التالي
التحديث الأخير لتطبيق واتساب الذهبي نقدمه إليكم، وذلك لأنه يقدم مميزات كبيرة على عكس الواتساب العادي التقليدي، ويشعر الفرد من خلاله أنه يقوم باستخدام تطبيق مختلف، وأكثر ما يميز تلك النسخة من الواتساب حمايتها للخصوصية بشكل كبير وشعور المستخدم أنه في أمان كامل، ودعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على كل ما يخص واتساب الذهبي.
التحديث الأخير لتطبيق واتساب الذهبي
- إن واتساب الذهبي يُعد عبارة عن نسخة من تطبيق الواتساب الرسمي، ولكن تم إضافة العديد من التعديلات على تلك النسخة، بالإضافة إلى العديد من المميزات التي لا توجد في تطبيق الواتساب الرسمي، ويتم من خلالها استخدام تطبيق الواتساب بشكل مختلف.
- من مميزات واتساب الذهبي خاصية الرد التلقائي، والذي يمكن من خلالها الرد على العديد من الرسائل بشكل تلقائي، كما يمكن أن يتم تخصيص وقت معين يتم فيه إرسال الرد فيه لمحادثات محددة.
- كما يمكن أن يتم إخفاء الدردشات أو المحادثات من قائمة الدردشات، ويتم وضع كلمة سر جديدة كحماية للدردشات المخفية.
- يمكن أيضًا أن يقوم الفرد بحماية الواتساب بالكامل بكلمة سر، وبذلك لن يتمكن أي شخص من فتح الواتساب إلا بعد معرفة كلمة السر.
ما الجديد في التحديث الأخير للواتساب الذهبي
هناك بعض التحديثات التي تم إضافتها على الواتساب الذهبي، وتلك التحديثات هي:
- العمل على تخصيص واجهة للواتساب الذهبي، حيث إن هناك العديد من الأدوات التي يمكن من خلالها تغيير مظهر الواتساب، حيث يمكن أن يقوم المستخدم بتحميل مجموعة متنوعة من الخلفيات والثيمات والملصقات، كما يمكن أيضًا تغيير خط النص على الواتساب، بالإضافة توفير العديد من العناصر التي تغير من شكل التطبيق.
- يمكن رفع فيديو إلى الحالة مدته أكثر من 30 ثانية، وذلك على عكس الواتساب الرسمي.
- إمكانية تحميل الحالات، حيث إن النسخة الأصلية لا يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو أو الصور، يمكن في واتساب الذهبي تحميل حالات الأصدقاء بكل سهولة، كما يمكن إخفاء رؤية الحالة.
- يمكن من خلال واتساب الذهبي تشغيل أكثر من رقم واحد على الواتساب، حيث يمكن أن يتم تشغيل حسابين أو ثلا حسابات على جهاز واحد.
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