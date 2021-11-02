نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة كافيار تطلق نسخه اجهزه بلاي ستيشن 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة كافيار تطلق نسخة أجهزة بلاي ستيشن 5 أعلنت شبكه كافيار الروسية أنها قامت باطلاق نسخة جديدة من الأجهزة الالكترونية ونسخة محددة خاصة فقط بالالعاب الحديثة بلاي ستيشن 5 من الذهب الخالص حيث أوضح موقع spiel times الذي يكون متخصص في جميع العاب الفيديو ان شركه كافيار قامت باطلاق النسخة الخامسة عالمية من أجهزة بلاي ستيشن 5 من الذهب وتعرف هذه النسخة باسم PlayStation 5 Gold Prime Edition.

وبالتالي تعتبر هذه النسخة الواحدة من هذا الجهاز الذي تم صناعته من الذهب الخالص ويصل سعره الى 350 الف دولار أمريكي والذي يعادله بالجنيه المصري حوالي 5 مليون جنيه ونصف.

شركة كافيار تطلق نسخة أجهزة بلاي ستيشن 5

أما بالنسبة للجزء الخارجي من جهاز بلاي ستيشن 5 يعتبر هذا الاصدار محدود الذي تم صناعته من الذهب الخالص ويكون بعيار 18 قيراط بالاضافة إلى وجود نقوش عليه ويتوفر بمظهر غنيا وفاخراً، أما بالنسبه للحامل الخاص بوحدات التحكم الموجوده في هذا الجهاز تم صناعته من خلال الخشب الابنوس الذي يقوم من الدرجة الأولى وهذا يجعله في غاية الفخامة والأناقة وله مظهر جذاب وجميل.

وبالتالي وصل سعر التجزاء الجهاز بلاي ستيشن 5 الذي تم صناعته من الذهب الخالص 352.770 دولار وبالتالي يكون من أكثر أجهزة ألعاب البلاي ستيشن الغالية.

أجهزة بلاي ستيشن 5

كانت كافيار من أكثر الشركات الفاخرة التي تقوم باصدار العديد من المنتجات الالكترونية ذات جوده عالية وتشمل الهواتف الذكية وأجهزة الألعاب والسماعات وتقوم أيضا بتصنيع الساعات الذهبية وتتميز بجوده وأناقة المنتج.

بينما اعلنت شركه كافيار أن جوانب جهاز الالعاب تتضمن نمط جغرافي مميز مع التفاصيل الذهبية بالاضافة إلى وجود شعار شركة كافيار حيث يتضمن هذا الاصدار الذهبي الجديد جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 ويشمل خمس نسخ فقط.