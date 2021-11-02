تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد ومتطلبات لعبة GTA V للاندرويد

لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، سيظل هذا الإصدار الأشهر علي الإطلاق بين إصدارات لعبة GTA V. والتي تم تنزيلها منذ سنوات عديدة تقريبا منذ ثمانية عشر عاما. تحديدا عام 2003 وكان أول إصدار من لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي. في هذا العام يعتبر طفرة كبيرة في عالم تكنولوجيا الألعاب الإلكترونية علي الكمبيوتر. حيث كان الإصدار الأول يعمل بشكل بدائي في مدينة تعتبر ساحلية ومعظمها كانت مغلقة. كما كان اللعب في شوارع محدودة داخل المدينة. ولكن حتي الآن نفس شكل الأشخاص في لعبة GTA V للاندرويد نفس شكل الأشخاص في السابق. واليوم سوف نستعرض لكم عزيزي القارئ كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي الجوالات الاندرويد. كما سنستعرض لكم بالتفصيل المتطلبات التي يتم التشغيل اللعبة عليها. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد

منذ سنوات أخيرة أصدرت الشركة التي تقوم بتحديثات لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد. بإصدار خاص يعمل علي الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد. وذلك من خلال تثبيتها عن طريق تطبيق جوجل بلاي الشريك الرسمي لنظام أندرويد. حيث هناك نسخة لعبة Grand Theft Auto: Vice city وإصدار أخر لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ويعتبر هاذين الإصدارين هما الأشهر في عالم لعبة GTA V APK . حيث أنهما إصدارين مدفوعين وليس يتم تثبيتهم بطريقة مجانية. وننصح بتثبيت اللعبة من جوجل بلاي نظرا لأمان حسابك من السرقة. كما هناك النسخ المجانية ولكن نسخ غير أحترافية لعبها يعد من اللعب البدائي في طريقة اللعب وشكل لعبة Grand Theft Auto. ولتثبيت اللعبة من جوجل بلاي يجب إتباع الفقرة القادمة.

خطوات تثبيت لعبة GTA V للاندرويد

يجب أولا عزيزي المستخدم أن يكون جوالك يعمل بنظام أندرويد. كما يجب التأكد من أتصاله بالانترنت. والدخول علي تطبيق جوجل بلاي.

فوق في أعلى الصفحة مستطيل بحث يجب النقر عليه وكتابة أسم لعبة Grand Theft Auto: Vice city أو لعبة Grand Theft Auto: San Andreas .

أو . يجب أختيار الإصدار الذي يناسبك ونحن ننصح بنسخة لعبة GTA V للاندرويد نسخة سان أندرياس. ولكن في مقالتنا نستعرض إصدار لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي .

نسخة سان أندرياس. ولكن في مقالتنا نستعرض إصدار . الآن قم بالنقر علي نسخة فايس سيتي. وسوف تدخل علي صفحة اللعبة من الداخل.

كما يجب النقر علي مبلغ المطلوب سداده علي جوجل بلاي لتحصل علي اللعبة. حيث المبلغ يصل إلي 23 ريال سعودي.

الآن يجب الدفع بطرق الدفع الإلكتروني المتاحة لحسابك وفي دولتك.

بعد ذلك يمكنك تثبيت اللعبة بنجاح علي جوالك المحمول دون مشاكل وبطريقة رسمية.

متطلبات تشغيل لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد

لتشغيل لعبة GTA V للاندرويد علي الجوالات الاندرويد يجب علي الجوال أن يكون قادر علي تشغيل هذه اللعبة الخرافية. حيث تتطلب اللعبة بعض المتطلبات والتي من الممكن أن تكون عائقا لبعض مستخدمي اللعبة. ولكن ليس متطلبات فائقة الجودة مثل شقيقتها لعبة Grand Theft Auto: San Andreas حيث تتطلب مواصفات جوال فوق المتوسط. بينما لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي تتطلب متطلبات متوسطة وهي كالتالي:

يجب علي جوالك أن يحتوي علي ذاكرة داخلية لا تقل عن 3 جيجا بايت. وننصح بزيادتها.

كما يجب علي الجوال أن يكون لدية ذاكرة وصول عشوائية المسمي برامات الجوال أن لا تقل عن 4 جيجا.

معالج أداء الجوال يجب أن يكون متوسطا لتحصل علي أداء عالي للعبة ويفضل المعالج أن يكون من نوع SNAPDRAGON 720G. وهذا النوع من أكفأ المعالجات المتوسطة لتشغيل اللعبة.

نظام أندرويد 9.0.1.

كما يجب أن يحتوي الجوال علي معالج رسومي متوسط أيضا لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد GTA V APK.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم بالتفضيل والخطوات كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city الشقيقة الأصغر والأقدم لإصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. كما أستعرضنا لكم متطلبات تشغيل لعبة GTA V. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم وتستمتعون باللعب. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.