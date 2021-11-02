نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزرعتنا السعيدة للموبايل | تثبيت المزرعة السعيدة القديمة 2022 Family Farm Seaside للأندرويد والأيفون في المقال التالي
عمر شويل - جدة الجميع يتذكر لعبة المزرعة السعيدة ويبحثون عن طريقة تثبيت مزرعتنا السعيدة للموبايل، حيث أن لعبة المزرعة السعيدة من أشهر وأقدم الألعاب والتي تم انطلاقها عبر تطبيق الفيس بوك إحدي أهم وأقدم وسائل التواصل الإجتماعي والتي حصلت علي أعداد كبيرة جداً من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، فقد تم انطلاق اللعبة منذ عام 2010 م وانضم اليها اكثر من 80 مليون لاعب من كافة البلدان ولعبها عبر التطبيق مجانية تماماً وتعتبر بمثابة تجربة زراعة حقيقية يعيشها اللاعب.
المزرعة السعيدة
في بداية دخول اللاعب الي المزرعة يحصل علي مساحة صغيرة من الأراضي يقوم فيها بالزراعة والحصاد، حيث يتواجد أكثر من 200 محصول يقوم بزرعة، وبيع وشراء حتي يتمكن من ترقية المستوى وتوسيع حظيرته ليستمتع بمساحة غير محدودة، وتحتوى الحظيرة علي مجموعة من الآلات والمطابخ والمصانع ليقوم اللاعب بطبخ وتصنيع المزروعات التي قام بزرعها وحصدها.
يتواجد داخل لعبة المزرعة السعيدة الكثير من الهمامات والأعمال والألعاب الأخري التي يقوم اللاعب بإنهائها للحصول علي الدينارات والسماد وتتجدد تلك الهمامات بشكل أسبوعي، وهذا ما يجعل اللاعب لا يشعر بالمملل، كما يتم بناء جزيرة أخري داخل مزرعتك واصطياد الأسماء من الشاطئ لتزويد نشاط وأموال المزرعة والتنافس مع مزارعين أخرين من جميع البلدان.
هناك أيضاً عمليات التنقيب والبحث عن المجوهرات والألماس بالمزرعة وزراعة زهور ونباتات خاصة في المعمل وتصنيع المنتجات العديدة بالآلات المختلفة ونجارتها جملة واحدة وبيعها للمزرعين الأخرين.
مزايا لعبة المزرعة السعيدة
- تم تسجيل الدخول الي اللعبة ما يزيد عن 80 مليون شخص من كافة البلدان.
- زراعة محاصيل تأخذ وقت محدد حسب نوع المحصول ولا تذبل أبداً، كما يوجد بها مجموعة من الحيوانات التي تأكل تلك المحاصيل وتنتج المنتجات كاللبان واللحوم والصوف.
- يمكن اللاعب عن وصوله الي مستويات أكبر بناء مزرعة شاطئ البحر وجزيرة أخري داخل المزرعة.
- أهم مزايا اللعبة أنها مجانية تماماً سواء اللعب أو التنزيل، حيث يتم التحميل من جوجل بلاي أو من أبل استور وكتابة في البحث لعبة المزرعة السعيدة، ثم الضغط علي تثبيت اللعبة وانتظر حتي يتم التحميل، ثم الدخول والبدء في اللعب والزرع والحصاد.
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