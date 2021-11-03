فيفا 2022 تنطلق في السعودية خلال أيام، حيث ينتظر الكثير من محبي لعبة FIFA 2022 الإصدارات الأخيرة كل عام. حيث أنه منذ ظهور اللعبة عام 1860 و أصبح لها جمهور عريض يتنافس باستمرار للحصول عليها وشرائها. حتى أن أصبح لها اتحاد كروي عالمي يتحدث بإسمها، كما أنشأت نوادي خاصة تحمل إسم اللعبة نفسها. والجدير بالذكر أنه أصبح على الأندية تنفيذ أحكام الإتحاد وباستطاعته أن يعاقب أى نادى يخالف قوانين الإتحاد.

مواصفات فيفا 2022 الجديدة

كشفت بعض المصادر من داخل الشركة المنتجة للعبة الفيفا عن بعض التطورات التقنية الحديثة في الإصدار الجديدة من الفيفا. على سبيل المثال:

أصبح اللاعبين أقرب إلى شكلهم في الحقيقة، وهذا ما يضيف للاعبين متعة في اللعب، كما يضيف المزيد من الإثارة.

ومن جانب آخر، عملت الشركة التطوير الكثير من مميزات وإمكانيات الصوت والصورة، مما يجعل اللاعب يشعر أنه في قلب الملعب.

والجدير بالذكر أن هذه النسخة من فيفا 2022 يعمل على أجهزة البلاي ستيشن القديمة، وأجهزة الإكس بوكس الأقدم.

كما تمكن اللعبة اللاعب من اللعب وحده إذا كان ليس معه احداً من أصدقائه فيقوم الجهاز بدور الفريق الآخر أو بتكوين فرق افتراضية.

ومن جانب آخر، تسمح للاعب بوضع الخطط أو شراء اللاعبين، كما تحتوي على جميع مباريات ودوريات كرة القدم العالمية.

كما أن إمكانيات هذا الإصدار من اللعبة لا تتطلب إمكانيات عالية برغم احتوائها على جرافيك متطور و حركة ديناميكية انسيابية.

ومن جانب آخر، تم تحديث العديد من المسابقات داخل اللعبة حيث تعطى جو من المنافسة بين الأصدقاء أثناء اللعب على الإنترنت.

سعر الإصدار الجديد من FIFA 2022

تم تحديد سعر لعبة فيفا 2022 في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ سعر اللعبة كما يلي: