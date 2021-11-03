آلية مميزة لـ شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية Pubg Mobile 2021 تعرف عليها واستخدمها

نقدم لكم آلية مميزة لـ شحن شدات ببجي أو ما يسمى طريقة شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية، سنعرفكم اليوم في هذا المقال على طريقة شحن شدات لعبة ببجي بطريقة رسمية كي يمكنكم اللعب بشدات إضافية وفي السطور التالية سنبين لكم كيف ذلك.

آلية مميزة لـ شحن شدات ببجي

طريقة مضمونة لشحن شدات ببجي ، سنعرفكم على طريقة رسمية لشحن شدات ببجي وذلك عن طريق عدة خطوات وهي كالاتي :

أولا يجب على اللاعب أن يوفر رصيد خاص بايميل جوجل بلاي، لأن اللاعب لا يستطيع استخدام البطاقات الخاصة بجوجل بلاي سوى في وجود رصيد فقط.

يجب على اللاعب القيام بالضغط على اللينك الذي يجده في داخل اللعبة.

أما ثالث خطوة فهو أن يقوم اللاعب بكتابة كلمة شحن شدات بابجي وذلك في مكان خاص بها.

ابحث داخل محركات بحث جوجل بلاي وبعد ذلك اختار العدد الذي تحتاجه من الشدات.

بعد ذلك عليك اختيار طرق الدفع المناسبة لك عن طريق بطاقات جوجل بلاي وبعد ذلك ستجد أنه وصلك عدد الشدات التي تحتاج لها.

طريقة شحن شدات ببجي بطريقة رسمية من خلال موقع ميداس باي

طريقة شحن شدات ببجي بطريقة رسمية من خلال موقع ميداس باي، يمكنكم استخدام موقع ميداس باي في شحن شدات إضافية للعبة ببجي بطريقة مضمونة وأمنة وذلك من خلال عدة خطوات سنعرفكم عليها في السطور التالية:-

أن يسجل اللاعب دخوله على هذا الموقع، وبعد ذلك يقوم بكتابة كود اللعبة الخاص به حتى يتم النقل المباشر للشدات داخل اللعبة.

بعد ذلك يقوم اللاعب بتحديد الطريقة المناسة له للدفع، ويحدد بعد ذلك عدد الشدات التي يريدها ثم يضغط تم، وبذلك سيتم النقل المباشر للشدات إلى هذا اللاعب بطريقة مضمونة وأمنة.

دائما ما نقدم لكم كل جديد من خلال موقعنا ثقفني عن ألعاب الفيديو الإلكترونية المشهورة، وفي هذا المقال قدمنا لكم طريقة شحن شدات ببجي موبايل، اللعبة الإلكترونية التي تعد واحدة من أهم العاب الريال باتل المشهورة، ومنذ أن تم إطلاقها وهي تستحوذ على عدد كبير وضخم من إجابات اللاعبين في كل أنحاء ونواحي العالم بأكمله.