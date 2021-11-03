ما نظام التشغيل التي تحتاجه لعبة ببجي نيوستيت على أجهزة الأندرويد Pubg NewState

تعتبر لعبة ببجي نيوستيت أحد امتدادات لعبة ببجي موبايل وهي تعتبر أحد أهم ألعاب الفيديو وسط ألعاب الأندرويد، تتميز هذه اللعبة بالبقاء وفيًا لروح الأصلية وتتمكن اللعبة من نقلك إلأى المستقبل وخاصة لعام 2051 لعالم على حافة الانهيار حيث تتقاتل المجموعات الموجودة في اللعبة على الموارد المتاحة، كما يتمكن اللاعب داخل اللعبة من استخدام كافة أنواع التكنولوجيا في المستقبل ومن أهمها الطائرات التي تسمى درون والتي تستخدم للهجوم المباشر، بجانب العديد من المركبات الجيدة والمتنقلة.

ببجي نيوستيت

بعد ظهور العديد من المشاكل التي يعاني منها لاعبي ببجي مثل بطيء اللعبة الذي ترتب عليه استخدام اللاعبين للعديد من البرامج التي تعمل على تسريع الإنترنت ولكن دون فائدة بل أدى ذلك إلى بدء انسحاب اللاعبين من اللعبة، كما تتمتع اللعبة بجرافيك عالي مما جعلها لن تعمل إلا على الأجهزة القوية، وتتمثل أهم متطلبات لعبة ببجي نيوستيت في النقاط الآتية:

تحتاج لعبة ببجي نيوستيت إلى نظام تشغيل أندرويد مارشميلو 6,0 بأقل تقدير.

بالإضافة إلى مساحة رام للهاتف لا تقل عن 2.5 جيجا بايت.

مميزات ببجي نيوستيت

نتمكن من ذكر أهم الإضافات والمميزات التي تم إضافتها إلى لعبة ببجي نيوستيت في النقاط التالية: