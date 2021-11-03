نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما نظام التشغيل التي تحتاجه لعبة ببجي نيوستيت على أجهزة الأندرويد Pubg NewState في المقال التالي
تعتبر لعبة ببجي نيوستيت أحد امتدادات لعبة ببجي موبايل وهي تعتبر أحد أهم ألعاب الفيديو وسط ألعاب الأندرويد، تتميز هذه اللعبة بالبقاء وفيًا لروح الأصلية وتتمكن اللعبة من نقلك إلأى المستقبل وخاصة لعام 2051 لعالم على حافة الانهيار حيث تتقاتل المجموعات الموجودة في اللعبة على الموارد المتاحة، كما يتمكن اللاعب داخل اللعبة من استخدام كافة أنواع التكنولوجيا في المستقبل ومن أهمها الطائرات التي تسمى درون والتي تستخدم للهجوم المباشر، بجانب العديد من المركبات الجيدة والمتنقلة.
ببجي نيوستيت
بعد ظهور العديد من المشاكل التي يعاني منها لاعبي ببجي مثل بطيء اللعبة الذي ترتب عليه استخدام اللاعبين للعديد من البرامج التي تعمل على تسريع الإنترنت ولكن دون فائدة بل أدى ذلك إلى بدء انسحاب اللاعبين من اللعبة، كما تتمتع اللعبة بجرافيك عالي مما جعلها لن تعمل إلا على الأجهزة القوية، وتتمثل أهم متطلبات لعبة ببجي نيوستيت في النقاط الآتية:
- تحتاج لعبة ببجي نيوستيت إلى نظام تشغيل أندرويد مارشميلو 6,0 بأقل تقدير.
- بالإضافة إلى مساحة رام للهاتف لا تقل عن 2.5 جيجا بايت.
مميزات ببجي نيوستيت
نتمكن من ذكر أهم الإضافات والمميزات التي تم إضافتها إلى لعبة ببجي نيوستيت في النقاط التالية:
- تتمتع اللعبة بكافة المعدات الموجودة في لعبة ببجي موبايل بجانب بعض الإضافات للمعدات مثل معده sniper الذي تم تطويره سابقًا.
- بالإضافة إلى بعض طائرات الجديدة ولكن بدون طيار.
- كذلك أضافت الشركة العديد من المركبات الجديدة تتماثل مع تلك الموجودة في باقي الألعاب المشابهة لببجي نيوستيت.
- كما تزودت المنازل والكهوف الموجودة داخل اللعبة بالزجاج الذي يجعل مظهرها رائع.
- بالإضافة إلى استخدام سيارات كهربائية حديثة تساعد في تحسين شكل الموتسيكلات في ببجي نيوستيت.
- كما تتميز بوجود صواريخ تسقط من السماء تنفجر بمجرد أن تلمس الأرض.
- ذلك تتمتع اللعبة بإضافة سيارات مصفحة لا تتأثر بإطلاق النار والتي تتميز بإمكانية تدمير السيارات العادية.
- استطاعت الشركة المنتجة للعبة ببجي بتطوير الجرافيك الخاص باللعبة واعتمدت على عدة تقنيات وأساليب حديثة.
- كذلك التمكن من تحديث الاسكوبات وعلى سبيل المثال سكوب هولو، لذا فإن هذا التحديث مميز.
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