“بالطريقة الرسمية” آلية شحن جواهر فري فاير رسمياً بثمن رمزي اشتري معداتك وأدواتك من جديد

شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية من الطرق التي يبحث عنها الكثير من محبي لعبة الفري فاير، جواهر فري فاير هي عبارة عن جواهر تساعد اللاعبين على الفوز في المباريات والصعود إلى مستويات أعلى في اللعبة، ويمكن للاعبي الفري فاير شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية من خلال موقع أي هاك التابع لشركة غارينا.

آلية شحن جواهر فري فاير رسمياً

يقدم الموقع جواهر هدايا مجانية منها 340 جوهرة في حالة شحن اللاعب لـ310 جوهرة بسعر 3 دولار إضافة إلى سهولة استخدام الموقع حيث يتيح الموقع للاعب أن يسجل دخوله على الموقع من الحساب الخاص به على الفيسبوك بعد ربط اللعبة بحسابه على الفيس ثم يختار عرض الجواهر المناسب له.

طريقة شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية

يستطيع اللاعب أن يشحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية من خلال الخطوات الآتية:

أن يذهب بالفأرة إلى الموقع الرسمي الخاص بشحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية (موقع آي هاك).

(موقع آي هاك). ينقر على كلمة شحن جواهر فري من خلال الصفحة الرئيسية التي سيجدها أمامه.

ستظهر أمامه نافذة جديدة ينقر على كلمة ابدأ التهكير الآن.

يحدد المستوى المطلوب شحن جواهر الفري فاير من أجله سواء كان أعلى أو أقل من 20.

يعبئ الـ (ID) واسمه كمستخدم أو الاسم الذي سجل به على موقع اللعبة وسيربط الموقع اللعبة بحسابه ثم يقوم بشحن الجواهر له.

سيجد أمامه بيانات أخرى مطلوب كتابتها يجب أن يكتبها اللاعب وبهذا يكون قد حصل على شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية.

كيف أقوم بشحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية من خلال موقع كاش يو؟

توجه في البداية إلى موقع كاش يو.