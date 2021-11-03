نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويرات جديدة” في تحديث لعبة فورت نايت الجديد Fortnite 17.40.0 وكيفية شحن النقاط في اللعبة في المقال التالي
نوافيكم اليوم من خلال حديثنا هذا تحديث لعبة فورت نايت الجديد، حيث العديد من لاعبي ومحبي هذه اللعبة يتساءلون عن التحديث الجديد الخاص بالعبة فورت نايت على العديد من محركات البحث العالمية للاستمتاع بالتحديث الجديد فى اللعب والتطوير فى اللعبة، حيث تعد لعبة فورت نايت من الالعاب الالكترونية الحديثة التى ظهرت فى عصرنا الحالى وهى تعتبر منافسة لعبة ببجي على الهاتف المحمول، ولذلك تم ظهور التحديث الخاص بالعبة فورت نايت بعد طول انتظار، واليوم نوافيكم تحديث لعبة فورت نايت الجديد Fortnite 17.40.0 وكل مايخص التحديث الجديد من خلال متابعة حديثنا هذا.
تحديث لعبة فورت نايت الجديد
قد انتظر عشاق ومحبي لعبة فورت نايت التحديث الجديد الخاص بها واليوم نتحدث معكم من خلال مقالنا هذا عن التحديث الجديد الخاص باللعبة وهو ما يسمى ب Fornite 17.40.0، حيث تم تطوير العديد من الأخطاء الشائعة في اللعبة التى تحدثت عنه شركة إيبك جيمز المطورة للعبة على منصة تيرول بورد، ويحتوى التحديث الجديد على العديد من المزايا حيث يأتي مع تقديم الأوضاع الخاصة بالوقت، كما أنه يقدم ميزة اللعب مع شخصية الماندالوريان وهو أحد أقوى شخصيات المجرة، كما أنه يتم تقديم العديد من شراء الاشياء الجمالية والعناصر الأخرى الجديدة التي تتيح للاعبين من تجريبها من خلال شرائها من المتجر ونوافيكم كافة التفاصيل بالتحديث الجديد من خلال مايلي.
الاشياء التى يقدمها تحديث لعبة فورت نايت الجديد
ويقدم التحديث الجديد من لعبة فورت نايت Fortnite 17.40.0 العديد من الأشياء الجديد لجميع لاعبيها والتى نوضحها لكم وتكون كالتالي:
- اولا يقدم مجموعات جديدة من الأشخاص.
- ثانيا أنواع جديدة وغريبة: حيث يحتوي التحديث الجديد على ثلاث أسلحة قوية وغريبة كلا منهم يتميز بالقوة الخارقة عن الأخرين.
- ثالثا وضع مختلف وجديد محدد بوقت: والهدف الرئيسي من هذا الوضع هو حصول اللاعبين على العديد من النقاط كما أنها يمكن ان يتم اللعب منفردا أو من خلال مجموعة.
- رابعا مواقع PIO فى لعبة فورت نايت: حيث يوجد في منتصف الخريطة تقام الPIO التى تكون موجودة بجانب نقاط الصفر المعروف في اللعبة في منتصف الخريطة، وتكون هذه النقاط فى وضع شخصية ماندو المعروفة.
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