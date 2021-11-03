نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومي | سعر ومواصفات هاتف ريدمي نوت 11 : Xiaomi Redmi Note 11 الفئة الاقتصادية في المقال التالي

سعر ومواصفات شاومي ريدمي نوت 11، تعمل شركة شاومي العملاقة على تقديم العديد من الهواتف الذكية المختلفة المواصفات والأسعار لتتناسب مع جميع فئات أفراد المجتمع، حيث طرحت مؤخرا شركة شاومي الصينية سلسلة هواتف ريدمي نوت 11 للفئة الاقتصادية والذي يعد من ضمن التحديثات الجديدة لسلسة هواتف ريدمي نوت 10، وسنتعرف اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني على سعر ومواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 11 فعليكم متابعة المقال. مواصفات هاتف 11 Xiaomi Redmi Note يبلغ طول الهاتف 163,5 مم، ويبلغ العرض 75,7 مم، والسمك 8,7 مم، كما يبلغ وزن الهاتف 195 جم.

تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD وحجمها 6.6 بوصة ودقتها 1080× 2400 بيكسل بجودة FHD Plus.

يدعم الهاتف عدة مستشعرات مثل مستشعر البوصلة، ومستشعر التقارب، ومستشعر التسارع، ومستشعر الجيروسكوب، كما يدعم الهاتف مجموعة مختلفة من وسائل الحماية كبصمة الإصبع والتعرف على الوجه وكلمة السر ونقش النمط.

يدعم الهاتف الشبكات من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

يتضمن الهاتف على شريحتي اتصال من نوعية النانو.

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة Dimensity 810 بتكنولوجيا 6 نانو.

يتميز الهاتف بنظام التشغيل الأندرويد 11.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة الكاميرا الأولى وهي الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية لتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

هناك اربع نسخ من هذا الإصدار النسخة الأولى تأتي مساحة تخزين داخلية 128 جييا بايت مع مساحة تخزين عشوائية 4 جيجا رام، والنسخة الثانية تأتي بمساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع مساحة تخزين عشوائية سعة 6جيجا رام، والنسخة الثالثة بمساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع مساحة تخزين عشوائية بسعة 8 جيجا رام، أما النسخة الرابعة فتأتي بمساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع مساحة تخزين عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

الهاتف معتمد بشهادة IP53 لمقامة قطرات الماء والغبار.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط. سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 للتعرف على سعر هاتف شامي ريدمي نوت 11 عليكم متابعة الجدول التالي: النسخة السعر 128 جيجا بايت & 4 جيجا رام 145 دولار أمريكي 653 ريال سعودي 2250 جنيه مصري 128 جيجا بايت & 6 جيجا رام 187 دولار أمريكي 842 ريال سعودي 2800 جنيه مصري 128 جيجا بايت & 8 جيجا رام 218 دولار أمريكي 980 ريال سعودي 3350 جنيه مصري 256 جيجا بايت & 8 جيجا رام 250 دولار أمريكي 1125 ريال سعودي 3800 جنيه مصري الوسوم عمر شويل - جدة شاومي | سعر ومواصفات هاتف ريدمي نوت 11 : Xiaomi Redmi Note 11 الفئة الاقتصادية error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاومي | سعر ومواصفات هاتف ريدمي نوت 11 : Xiaomi Redmi Note 11 الفئة الاقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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