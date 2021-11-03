كاميرا خرافية.. هاتف سوني اكسبيريا Xperia pro-1 أبرز مواصفات وسعر الهاتف

كاميرا خرافية.. هاتف سوني اكسبيريا Xperia pro-1 تم الإعلان بشكل حديث عن إحدى أهم إصدارات الهواتف الذكية من شركة سوني والتي قدمت هذا الهاتف الذكي والذي أطلق البعض عليه مؤخرًا الكاميرا المزدوجة لهاتف ذكي وهذا نظرًا لاهتمام الشركة بجزء الكاميرا بشكل خاص داخل الهاتف وتطوير بأعلى معدلات الجودة المتواجدة داخل الكاميرات المنفردة مما جعل العديد من المهتمين بمجالات التصوير يرغبون في اقتناء هذا الجهاز بشكل خاص عند التعرف على المزايا والتقنيات الإضافية.

مميزات التصوير في هاتف سوني Xperia pro-1

تتضمن أهم مواصفات الهاتف سوني اكسبيريا Xperia pro-1 والتي قامت الشركة اليابانية بوضعها على الكاميرا كل من التجهيزات التالية تابعونا:-

اعتمدت آلية عمل هذا الهاتف من خلال التركيز على تطوير أنظمة الكاميرا وهذا من خلال دعمها لمستشعر واحد بوصة والذي يقدم خاصية التركيز التلقائي.

فتحت العدسات الخاصة بالكاميرا تعمل بطريقة متغيرة F2.0 و F4.0 مع درجة بيكسل تصل إلى 2.4 ميكرون.

تصمم بعدسات تعمل بشكل مقاوم لانعكاس من نوعية zeiss والتي تعتمد على فع مستوى الوضوح والتباين للصور مع معالجة التشوهات وتقليلها.

بينما اعتمد الجزء الخلفي على تواجد اثنين كاميرا والذين ينقسمو إلى كاميرا خلفية بزاوية عريضة من نوعية ultra wide.

الكاميرا الخلفية الثانية تأتي من نوعية كاميرات telephoto المقربة.

ما هي مواصفات سوني Xperia pro-1

يوفر الجهاز آلية الاستخدام بواسطة مستشعرات البصمات وخاصية مقاومة المياه بمعدلات Ip68.

يأتي المعالج من نوعية كوالكوم بقوة 888 snapdragon.

دعم أنظمة أندرويد 11 مع دعم إمكانية إضافة ذاكرة خارجية تصل سعتها لنحو واحد تيرابايت في أعلى سرعة.

ترتفع معدلات الشحن لسرعات تقدر بنحو 30 وات بينما تسجل سعة البطارية حوالي 4600 ميلي أمبير.

يدعم الهاتف كل من الجيل الخامس الشبكات آلية تفعيل الواي فاي WI fi 6.

ماهو سعر سوني اكسبيريا Xperia pro-1

تم الإعلان عن إصدارات هاتف سوني اكسبيريا الجديد بأسعار تصل إلى 1800 دولار أمريكي وهذا منذ إعلان اصداره لشهر ديسمبر من العام الحالي 2021 ويتم تطبيق هذا السعر على الإصدار بمعدل 12رام و 512 جيجا بايت مع توفر الهاتف باللون الأسود.