نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هونر اكس 30 ماكس الهاتف الجديد مواصفاته وسعره في المقال التالي

أعلنت شركة هونر الشهيرة عالمياً في مجال الإلكترونيات والهواتف المحمولة عن إطلاقها لهاتف جديد وهو هونر اكس 30 ماكس Honor X30 Max والذي يتمتع بعدة مميزات داخلية وخارجية غير موجودة في الإصدارات السابقة، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة مواصفات هذا الهاتف الجديد وسعره في الأسواق. هونر اكس 30 ماكس مواصفات الهاتف الجديد: وزن الهاتف الجديد يعادل 175 جرام كما أنه صمم بأبعاد 163.4×74.7×7.5 مم

تم تصنيع الهاتف بهيكل من البلاستيك بالكامل.

يوفر الهاتف خاصية تركيب شريحتين إتصال 5G كما يمكن استبدال أحد الشرائح بكارت ميموري

شاشة الهاتف الجديد نوعها IPS LCD وحجمها 6.7 بوصة.

تتمتع الشاشة بدقة 1080×2388 بيكسل وبجودها عالية للغاية FHD+ كما أنها بكثافة بيكسلات 391 بيكسل.

تم تدعيم الجهاز بمعالج ميدياتك Dimensity 810 ثماني النواة والتي بدورها من نوع Cortex A76 وترددها 2.4 جيجا هيرتز.

المعالج بدقة تصنيع من نوع 6 نانو ميتر أما المعالج الرسومي فهو من نوع Mali-G57 MC2

واجهة هونر بالهاتف الجديد من نوع Magic UI 5.0 والتي تعمل بنظام Android 11

مساحة تخزين الجهاز تعادل 128 جيجا بالإضافة إلى ذاكرة تخزين احتياطية أو خارجية تعادل 6 جيجا رام أو 8 جيجا رام.

يوجد نوع آخر يحتوي على ذاكرة بمساحة 256 جيجا بالإضافة إلى 8 جيجا رام.

الرامات الموجودة في الهاتف من نوع LPDDR4X أما الذاكرة فهي من نوع UFS 2.1. ملحقات جهاز هونر اكس 30 ماكس: يتمتع الجهاز بكاميرا سيلفي 8 ميجا بيكسل وفتحة عدستها F/2.0.

تدعم الكاميرا خدمة تصوير فيديوهات ذات جودة [email protected]

يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية ثلاثية.

الكاميرا الأصلية بجودة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدستها F/1.8 أما الثانية فهي بجودة اثنان ميجا بيكسل وفتحة العدسة F/2.4 والثالثة بنفس جودة الثانية.

تم تدعينم الكاميرات بخاصية فلاش LED وتدعم خاصية HDR وPanorama.

يمكن للكاميرا تسجيل الفيديوهات بجودة [email protected]

يحتوي الهاتف على سماعات Stereo خارجية

يوجد في الهاتف الجديد منفذ السماعات بحجم 3.5 ملي

يوجد في الهاتف مكان خاص بتسجيل بصمة الإصبع وموجود على زِر الباور

يمكن فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه

يوجد في الهاتف بطارية ليثيوم بوليمر وحجمها 4000 مللي امبير.

تدعم البطارية خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 وات. الوسوم عمر شويل - جدة هونر اكس 30 ماكس الهاتف الجديد مواصفاته وسعره - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هونر اكس 30 ماكس الهاتف الجديد مواصفاته وسعره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.