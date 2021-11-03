نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي Enjoy 7S مميزات ومواصفات الهاتف وسعره في المقال التالي

قامت شركة هواواي المعروفة العالمية بمنتجاتها الرائعة في عالم التكنولوجيا والهواتف المحمولة بإطلاق هواوي Enjoy 7S منذ عام 2007 ولكنها مازالت تجني أرباح طائلة من هذا الهاتف وذلك لأنه يتمتع بمجموعة من المميزات والخواص التي تجعله الأفضل دائماً، تابعونا في هذا المقال لمعرفة مواصفات هذا الهاتف ومميزاته وسعره الحالي في الأسواق. هواوي Enjoy 7S معلومات عن هذا الهاتف: يتميز هذا الهاتف بفقدرته على حفط بكمية كبيرة من البرامج وكذلك الفيديوهات والصوروالوسائط والملفات أكثر من أي إصطار آخر.

هذا يرجع إلى مساحة التخزين الكبيرة الموجودة بالجهاز والتي تصل إلى أربعة وستين جيجا بايت وهذا ما يجعل الهاتف مفضل لشريحة كبيرة من الشباب الذين يحبون التصوير كل يوم وتوثيق العديد من الذكريات.

يعمل هذا الإصدار بشريحتين مختلفتين بالإضافة إلى مكان لشريحة المومري.

يوفر الهاتف خاصية تعديل الصوروالفيديوهاتدون الحاجة إلى أي برامج خارجية أو ألي تحميل برنامج فوتوشوب لتعديل الصور أو مقاطع الفيديو.

يتميز هذا الهاتف بخاصية الشحن السريع حيث لا يحتاج أكثر من نصف ساعة فقط لاكمال الشحن كما يمكن استخدامه بعد ذلك لمدة يومين دون إعادة شحن.

البطارية قومية منصنوعة من ليثيوم بوليمر بقوة ثلاثة آلاف مللي أمبير .

لا يمكن إزالة البطارية كالهواتف العادية. مميزات هواوي Enjoy 7S: الكاميرا: يتمتع هذا الهاتف بكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل لتساعدك على أخذ الصور والفديوهات السيلفي.

يتميز هذا الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة أحداهما بدقة 13 ميجا بكسل الاخرى بدقة 2 ميجا بكسل.

يمكن للكاميرا الخلفية تسجيل فيديوهات بجودة 1080 بكسل.

تم إمداد الكاميرا بخاصية تحديد الوجوه كما تدعم خاصية عزل الضوضاء ويمكن كتابة عنوان على الصور أيضاً وذلك على حسب المكان الجغرافي كما يمكن تحديد النقاط الهامة في الصورة عن طريق اللمس. مميزات أخرى بالهاتف: يتوفر به ميكروفون إضافي يقوم عزل الضوضاء عند تسجيل المقاطع الصوتية.

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

يمكنه التقاط الإنترنت الاتصال بالشبكة المحيطة بكل سهولة.

الهاتف خفيف للغاية فهو يتمتع بوزن 165 جرام فقط مما يجعله سهل الحمل وسهل ومريح عند الاستخدام. سعر النسخة الأولى من هذا هو 255 دولار، أما النسخة الثانية تتوفر في الأسواق بسعر 250 دولار. الوسوم عمر شويل - جدة هواوي Enjoy 7S مميزات ومواصفات الهاتف وسعره - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هواوي Enjoy 7S مميزات ومواصفات الهاتف وسعره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.