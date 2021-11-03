هل تم حظر لعبة فورت نايت من متجر بلاي وما الأسباب وراء حظر التحديث الجديد من Fortnite

لعبة فورت نايت هي لعبة إلكترونية بالفيديو تم إصدارها في عام 2017 واكتسبت شعبية كبيرة جدًا وهي إحدى الألعاب المناسبة لنظام البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 إضافة إلى نظامي الماك والمايكروسوفت كما تعمل اللعبة بنظام الآندرويد والنينتندو سويتش، واكتسبت لعبة فورت نايت حوالي 250 مليون شخص في جميع دول العالم والعنصر الأساسي في هذه اللعبة هو الزومبي؛ أي الميت السائر.

هل تم حظر لعبة فورت نايت من متجر بلاي؟

تدور أحداث لعبة فورت نايت على أراضي معاصرة وهي عبارة عن عاصفة تحدث بشكل مفاجئ وتؤدي هذه العاصفة إلى اختفاء نسبة كبيرة من البشر في العالم تصل إلى 98% ثم تتضح مخلوقات تشبه الزومبي لمهاجمة بقية البشر الموجودين على الأرض، وتعتمد لعبة فورت نايت على بناء أسلحة وفخاخ للاشتراك في مواجهة هذه المخلوقات التي تسعى لتدمير هذه الأهداف وفي حالة مهام يجب على اللاعب أن يقوم بها يستطيع أن يحسن مواصفات البطل الذي يمثله في اللعبة إضافة إلى فرق دعمه وترسانة أسلحته والمصائد التي تمكنه من أن يقوم بالمهام الصعبة، لعبة فورت نايت هي لعبة مدعومة من المايكرو ترانسأكشنز micro transaction التي تسمح بشراء عملات خاصة يستطيع اللاعب أن يستخدمها ليطور اللعبة.

بطولة لعبة فورت نايت العالمية

بطولة لعبة فورت نايت العالمية تجرى على حلبتين عبارة عن دائرتين تحتويان على كمبيوترات وتوجد هاتين الحلبتين في ملعب آرثر آش ويشارك في هذه البطولة 30 دولة تقريبًا، وجائزة هذه البطولة وصلت إلى 30 مليون دولار في عام 2019 وأصبحت من أضخم الجوائز التي تمنح للاعبي ألعاب إلكترونية.

هل تم حظر لعبة فورت نايت؟

تم حظر لعبة فورت نايت في عام 2020 وتحديدًا يوم 14-8 وبناءً على ذلك حذفت من الجوجل بلاي والأبستور ويرجع سبب حظرها عدم دفع مخترعها والمستفيد من عوائدها واسمه إيبك غيمر الضرائب التي فرضت على المتجرين سابقين الذكر وتقدر هذه الضرائب على الفوائد التي تعود عليه 30% وقد تم حظر اللعبة إلى حين إصدار إشعار آخر، ومن الجدير بالذكر أن لعبة فورت نايت تعد أبرز ألعاب الرويال باتل المشهورة في كل بقاع العالم العربي والشرق الأوسط.