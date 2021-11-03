“استخدم الواتس من اللاب” طريقة استخدام واتساب ويب 2021 بالتفصيل whatsapp web

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برنامج واتساب ويب، هو احد البرامج التى ظهرت فى العصر الحالي وأهمها حيث يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم، فهو يعد من أسهل وأفضل وسيلة للتواصل الاجتماعي بين الأصدقاء والأقارب، حيث يتم استخدامه بشكل كبير من قبل الأشخاص الذين يفضلون التكنولوجيا والسوشيال ميديا، وقد يستخدم العديد من الاشخاص برنامج الواتساب على الهاتف المحمول، ولكن العديد من الأشخاص لا يعرفون استخدامه في أماكن عملهم المحرم فيها استخدام الهاتف المحمول، لذلك قامت شركة الفيس بوك بإصدار واتساب ويب لكي يتمكن الجميع من استخدامة على الكمبيوتر او اللاب توب، ويمكنكم من خلال متابعة حديثنا هذا التعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بطريقة استخدام واتساب ويب 2021.
طريقة استخدام واتساب ويب 2021
وهناك العديد من التساؤلات على محركات البحث العالمية وخاصة جوجل من قبل العديد من مستخدمي برنامج واتساب ويب للتعرف على طريقة استخدام واتساب ويب وطريقة تفعيله، ونحن نوافيكم من خلال هذه السطور طريقة استخدام واتساب ويب كما كشف عنها مطوروا البرنامج والتى تكون كالتالي:
- اولا القيام بفتح المتصفح الخاص بك على الكمبيوتر ومن ثم الدخول الي الرابط الخاص واتساب ويب.
- ثانيا القيام بالذهاب إلى تطبيق جوال الواتساب ومن ثم الضغط على قائمة Menu أو القائمة حتى يعمل قارئ الاجابات السريعة.
- ثالثا القيام بتوجيه كاميرا الهاتف المحمول إلى رمز الاستجابة السريعة QR code reader على شاشة جهاز الكمبيوتر.
- رابعا وفور مرور الوقت يتم عمل برنامج واتساب ويب على جهاز الكمبيوتر.
مميزات واتساب ويب
ويوجد العديد من المزايا التى يتميز بها برنامج واتساب ويب التي يستفيد منها مستخدمى البرنامج خاصة ان الواتساب العادي يتميز بالعديد من المزايا والتى نوافيكم بها من خلال مايلي:
- الميزة الأولى يستطيع مستخدم البرنامج من الأستفادة بكافة المميزات التى يقدمها التطبيق التقليدى ولكن يكون من خلال استخدام الكمبيوتر أو اللاب توب.
- الميزة الثانية سهولة تحميل البرنامج وربطة بالهاتف المحمول.
- الميزة الثالثة البرنامج متوفر بشكل مجانى تماما وبدون دفع أي رسوم.
- الميزة الرابعة سهولة تبادل الملفات والمعلومات من وإلى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بين الأصدقاء وطاقم العمل.
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