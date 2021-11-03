حصريا 560 شحن مجانا عن شراء وشحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ID عبر هذا الموقع

شحن الجواهر وهي العملة الافتراضية الرسمية للعبة الباتل رويال الأشهر على الإطلاق وهي لعبة فري فاير هو ما يبحث عنه ملايين الناجون من محبي هذه اللعبة الأسطورية الرائعة، فإذا كنت واحد ممن يبحثون عن طريقة سليمة وشرعية ومضمونة لشحن جواهر فري فاير فأنت بدون شك تحتاج للإستمتاع أكثر بهذه اللعبة الرائعة، حيث من خلال موقعنا ثقفني سنعرض لكم طريقة سهلة ورائعة لشحن الكثير من جواهر فري فاير بأرخص سعر مع إمكانية ربح جواهر مجانية فلا تضيع هذه الفرصة وتابع معنا حتى نهاية هذا المقال.

موقع شحن جواهر فري فاير الرسمي عن طريق ال ID

يجب العلم بأن شحن الجواهر يجعلك تقوم بشراء أي شيء من متجر اللعبة وبهذا تستطيع الاستمتاع باللعبة دائما لذلك يوفر لكم موقع شوب تو جيم دوت كوم طريقة سهلة وسريعة لشحن جواهر فري فاير والحصول على 10% من نسبة عدد الجواهر التي تقوم بشرائها مجانا وبهذا يصبح موقع Shop2game من أفضل المواقع التي تقوم جواهر فري فاير مجانا عند الشراء فلا تضيع فرصة الحصول عليها مجانا وقم بالشحن الان واستمتع باللعبة أكثر، حيث يعتبر موقع Shop2game منصة إلكترونية توفر للاعبين خدمة شحن جواهر فري فاير لكي يصبحون احد المحترفين في لعبتهم المفضلة.

خطوات شحن جواهر فري فاير عبر منصة Shop2game

بالنسبة لطريقة شحن جواهر Free Fire فهي سهلة جدا ويمكن لأي لاعب تنفيذها وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية لكي تضمن وصول الجواهر على حسابك خلال دقيقة بنجاح، كما يمكن الحصول على جواهر فري فاير مجانا حتى 560 عند شراء 5600 جوهرة وذلك مقابل دفع 830 جنيه مصري وهذا يعد أفضل عرض لشحن جواهر فري فاير وذلك من خلال الشراء عبر موقع وان كارد والشحن عبر موقع Shop2game.

أولا يتم الذهاب إلى موقع Shop2game ومن ثم يتم الضغط على أيقونة لعبة Free Fire. هنا يتم كتابة رقم ال ID الخاص باللاعب المراد شحن الجواهر له. سوف تجد طرق مختلفة للدفع كما بالشكل التالي. يتم اختيار وان كارد واختيار أفضل عرض وهو 5600 جوهرة كما بالشكل التالي. بعد ذلك يتم الانتقال لموقع وان كارد وتسديد ثمن الجواهر المطلوبة ثم الضغط على تأكيد.

واليكم فيديو بخطوات شحن جواهر فري فاير