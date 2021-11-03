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عمر شويل - جدة تردد شبكي واحد فقط لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 الجديدة والقديمة تنزيل أكثر من 2800 قناة، طريقة سحرية لا يعلمها الكثير تمكنك من إستخدام تردد واحد فقط لتنزيل جميع القنوات، حيث يحتاج تنزيل جميع القنوات الجديدة والقديمة إلى مئات الترددات ويستغرق الكثير من الوقت، ضغطة زر واحدة ودقائق عدة تمكنك من تنزيل أكثر من 2800 قناة، تردد شبكي واحد فقط لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 الجديدة والقديمة تنزيل أكثر من 2800 قناة.

تردد شبكي واحد فقط لتنزيل جميع القنوات 2022

انتشر مؤخراً تردد سحرى لتنزيل جميع القنوات ولكنه لا يقوم إلا بتنزيل القليل منهم ثم تقف عملية التنزيل، ولكن اليوم نقدم تردد شبكي سحري مضمون لتنزيل أكثر من 2800 قناة بطريقة فعالة جداً، كل ما عليك هو الدخول إلى قائمة جهاز الإستقبال من خلال الريموت كنترول، ثم يتم اختيار التركيب الذي يمكنك من خلاله العبور إلى قائمة الترددات، لتظهر كافة ترددات النايل سات التي تقوم باستخدامها يتم حذف تلك القنوات والترددات التي لا تعمل عبر وضع علامة صح أمامها ثم حذف المرسل.

تنزيل القنوات الجديدة والقديمة 2022

يتم التوجه إلى قائمة إضافة تردد جديد بعد التأكد من حذف الترددات القديمة بالكامل، ثم يتم إدخال بيانات التردد ( 11470 )، معدل الترميز ( 27500) والقطبية عمودي، رأسي أو V، ولكي يتم تنزيل جميع القنوات هناك سر وهو إضافة تردد داعم للتردد الأول لتنزيل القنوات الجديدة والقديمة بالكامل خلال دقائق، لذا يتم وضع علامة صح أمام التردد الأول ثم النقر على زر إضافة لإدخال بيانات التردد الثاني ( 11766 )، معدل الترميز ( 27500) والقطبية أفقي أو H، ثم يتم النقر على OK.

تردد شبكي واحد لتنزيل 2800 قناة

يتم وضع علامة صح أمام الترددين الذي تم إدخالهم ثم النقر على زر البحث، ثم يتم تغيير بيانات البحث عن شبكة إلى فتح وتعدي نوع القناة إلى مجانية أو الجميع، تحديد نوع البحث إلى تليفزيون فقط و بالنقر على OK نلاحظ بدء تنزيل جميع القنوات تدريجياً وخلال دقائق معدودة يتم تنزيل أكثر من 2800 قناة جديدة وقديمة على القمر الصناعي نايل سات.

سارع الأن وإستخدام التردد الأصلى والتردد المساعد لتنزيل جميع قنوات النايل سات خلال دقائق معدودة، نقرة زر واحدة تمكنك من تنزيل قنوات النايل سات الجديدة والقديمة تنزيل أكثر من 2800 قناة 1400 قناة لكل تردد على حدى، طريقة سحرية لتنزيل جميع القنوات 2022 سر لا يعرفه الكثير طريقة مضمونة بالكامل لتنزيل جميع القنوات بسهولة، تردد شبكي واحد فقط لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 الجديدة والقديمة تنزيل 2800 قناة.