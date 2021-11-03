أسرع طريقة شحن شدات ببجي pubg uc في ثوانٍ معدودة بشكل مضمون

تحديثات جديدة ومستمرة من لعبة ببجي موبايل، تضيف العديد من الميزات الرائعة والقوية التي يتم استخدامها في الأحداث التي يتم إطلاقها من الحين للآخر، وتتنوع تلك الإضافات ما بين أسلحة متنوعة ومتعددة المهام، سواء ثقيلة أو خفيفة أو مسدسات كاتمة للصوت، وما بين مركبات وأدوات قتال وألبسة وسكنات ومعدات وأقنعة وغيرها، وإن كان الأمر يتطلب شراء وشحن شدات اللعبة من أجل الحصول على تلك الإضافات أو العناصر الأساسية للعبة، وهو ما يدفع اللاعبين إلى البحث بشكل دائم عن الحصول على تلك الشدات من الطرق المختلفة، لاستخدامها لاحقًا في المنافسات.

إطلاق سيارة رباعية الدفع

ومن المميزات الجديدة التي تم توفيرها مؤخرًا في بيئة اللعبة، إطلاق أول سيارة رباعية الدفع تحمل اسم جيميرا، وكذلك وأول ميجا جي تي في اللعبة لهوات مسابقة بوكسينيج القوية، والتي تنطلق أحداثها في مدينية التكنولوجيا، والتي تشهد أيضًا ظهور ظاهرة Zaun، وفي حالة تخطي المستويات المتقدمة فيها، يمكنك الوصول على مكان اختباء الجوائز والهدايا والمكافآت، بالإضافة إلى الحصول على الميداليات الخاصة بقتال الأعداء، والتي تتعلق أحدها بقنص أحد المنافسين.

وشحن الشدات سريعًا

وفي النهاية نوضح لكم أفضل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل بشكل مضمون وأكيد، مع العلم أنه يوجد العديد من طرق الشحن المختلفة، إلا أن الكثير منها قد لا يوفر لك ما تريد من شدات، في حين يُمكن الشحن الأكيد من خلال الموقع الرسمي للعبة: midasbuy، وهو الموقع الرسمي للعبة، وإن كان الأمر يتطلب منك اختيار طريقة الدفع النقدي مقابل ما ستحصل عليه من uc، ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار شحن شدات لعبة ببجي موبايل.

تسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني في المكان المحدد.

كتابة رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب.

اختيار عدد الشدات التي ستقوم بشرائها.

ثم معرقة المقابل المالي الذي سيتم خصمه من بطاقتك.

ثم الضغط على موافق أو إرسال.

سيتم إرسال رسالة على هاتفك بإتمام عملية الشحن.