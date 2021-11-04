“تطور جاتا ٧ يستحق التجربة” تحديثات لعبة جاتا GTA الإصدار السابع للعبة وما هي الإضافات الجديدة

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عمر شويل - جدة تطور جاتا ٧ يستحق التجربة في تحديثات لعبة جاتا GTA الإصدار السابع للعبة وما هي الإضافات الجديدة هذا ما سنقدمه إليكم، حيث أن جاتا ٧ لعبة التشويق والاثارة المستمرة، فأنت على موعد مع حبس الأنفاس وارتفاع الادرينالين في كل مستوى تتخطاه داخل لعبة جاتا التي تعد من اشهر العاب الأكشن في عالم الالعاب الإلكترونية.

جاتا ٧

مع النجاح الساحق للعبة جاتا يحرص مبرمجي اللعبة على تطويرها بشكل يجعلها في المقدمة دائمًا، ولاسيما مع المنافسة العنيفة مع اللعبة الاشهر ببجي، ولذلك تم طرج جاتا ٧ التي تحتفظ بنفس نمط لعبة جاتا ولكن بتطور شهد له الجميع بأنه رائع وحماسي.

جاتا ٧ انطلق حتى تفوز

لعبة جاتا ٧ مازالت هي لعبة جاتا، فانت احد أفراد عصابة خطيرة تقوم بالسرقات المتتالية داخل المدينة، فلا تترك بنك أو مول تجاري أو مكان بدون محاولة سرقته والهروب بأقصى سرعة من الشرطة التي تطاردك في كل مكان.

ابسط الخطوات لتحميل جاتا ٧

حتى تبدأ مغامرتك قم بتحميل جاتا 7 بالخطوات التالية:

ثبا تطبيق zarchiver من جوجل بلاي.

مهمة التطبيق فك ضغط الملفات.

حمل ملف apk للعبة gta 7.

فك الضغط لملف obb الذي قمت بتحميله.

ضعه داخل مسار android/obb.

اللعبة هكذا تم تحميلها.

افتح اللعبة وادخل البيانات وانطلق في المغامرة.

تطور جاتا ٧ يستحق التجربة

كل من قام بتحميل لعبة جاتا ٧ اشاد بالمستوى الرائع لها، والجميع يرشحونها بعدما وجدوا فيها ما يلي:

تطور غير مسبوق في الجرافيك.

اسلحة ضخمه يمكنها محو المنشئات في طرفة عين.

دبابه رهيبة يستطيع اللاعب قيادتها ومحاربة الجميع بها.

طائرة مزودة بالصواريخ يمكن للاعب الهروب بها.

خريطة توضع للاعب اماكن سهلة السرقة وكيف يهرب من الشرطة.

جاتا ٧ والانتقادات الموجهة لها

رغم شهرة لعبة جاتا ٧ حاليًا ولكن لا يمكننا التغاضي عن النقد السلبي لها حيث: