“لا تحصى” مميزات واتساب الذهبي الأصفر وما يميز الإصدار الجولد عن الإصدار الأخضر من whatsapp

يستخدم تطبيق واتساب الذهبي من قبل العديد والعديد من الأشخاص في العالم العربي، لأن هذا التطبيق استطاع وبجدارة خطف أضواء الشهرة من مثيله تطبيق واتساب الأخضر والعديد من تطبيقات الدردشة الأخرى المتنوعة، حيث قام المطور أبو عرب بإضافة مزايا عديدة لا حصر لها في التطبيق عند تصميمه وعلى الرغم من ذلك فهو تطبيق آمن للاستخدام ولا يضر الهاتف بأي شكل، والمزايا المتوفرة في التطبيق الذهبي مختلفة تمامًا عن مزايا تطبيق واتساب الأخضر العادية تعرفوا على مميزات واتساب الذهبي.

مميزات واتساب الذهبي الأصفر

وهناك الكثير من المميزات لا يمكن حصرها متوافرة في تطبيق واتساب جولد الجديد ونذكر البعض منها:

يخفي حالة النشاط وأنك متصل.

يتيح لك تشغيل أكثر من رقم واحد بنفس البرنامج حوالي ثلاثة أرقام.

يستخدم نفس خادم واتساب الأخضر الرسمي لذلك هو تطبيق آمن وغير ضار نهائيًا.

يسمح للمستخدم بأن يرفع حالات واتساب مكتوبة بها أكثر من 250 كلمة على عكس واتساب الأخضر.

يخفي علامة قراءة الرسائل الزرقاء وكذلك علامة استلام الرسائل.

يسهل من إرسال الصور حيث يمكن من خلاله إرسال أكثر من 90 صورة بوقت واحد في حين أن واتساب الأخضر يسمح بعدد 30 صورة فقط.

رفع حالات واتساب فيديو تزيد عن 30 ثانية.

يمكن إرسال Voice note حجمه أكبر من 100 جيجا بكل سهولة.

قراءة الرسائل التي تم حذفها.

يتحدث التطبيق بشكل تلقائي بدون الحاجة لنسخة جديدة.

يسمح لك باسترجاع الرسائل المحذوفة.

به خاصية كلمة السر وإخفاء الدردشات.

يقدم لك أكثر من ثيم ومن أيقونة لشكل البرنامج من الخارج.

معلومات عن واتس آب الذهبي

هذه بعض المعلومات التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين: