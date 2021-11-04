لعبة Grand Theft Auto للاندرويد وكيفية تثبيتها ومتطلبات لعبة GTA V للاندرويد

لعبة Grand Theft Auto ، اللعبة الأقدم في عالم الكمبيوتر والتي أصدرتها شركة ROCK STAR الأمريكية. لأجهزة الكمبيوتر في عام 2003 ميلادية. وكانت تنتمى اللعبة لعالم التشويق والغريب في نفس الوقت. حيث تتضمن لعبة GTA V عالم من الجريمة والسرقة والقتل. كما تتضمن مطاردات مع الشرطة بشكل دائم. ومع مرور السنوات قامت شركة روك ستار بتحديث اللعبة بنفس نظام اللعب. وفتح اللعب في مدن أخري وفتح المباني والمنشآت والتي يمكن أن تدخلها بسهولة في الإصدارات الأخيرة عكس الإصدارات القديمة من لعبة جراند ثفت أوتو. والتي لا يمكن دخول أي منشآه عامة. وفي السنوات الأخيرة قامت شركة بإصدار Grand Theft Auto: San Andreas للكمبيوتر واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي الجوالات الأندرويد كما سنستعرض المتطلبات الواجب توافرها في الجوالات لتشغيل اللعبة. وذلك من خلال الأسطر القليلة القادمة.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto للاندرويد

أصدرت شركة روك ستار بإصدار لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس للكمبيوتر حيث قامت فيها بتغيير كل شئ من شكل اللعبة والمباني والسيارات. كما أيضا قامت بتغيير شكل العصابات. وفي السنوات السابقة تحديدا 2019 أصدرت شركة روك ستار بالتعاون مع جوجل بلاي إصدارات لعبة GTA V للاندرويد. والتي من الآن بات من السهل تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد سهل بدون صعوبات. ولتثبيت GTA V APK يجب إتباع الخطوات التالية.

يجب الاتصال أولا بالأنترنت عن طريق جولك المحمول.

كما يجب الدخول علي التطبيق الخاص بجوجل بلاي داخل الجوال.

بعد ذلك يجب أن تكتب في مربع البحث الظاهر في أعلي التطبيق. وكتابة أسم Grand Theft Auto .

. سيظهر الإصدارات الكثيرة المدفوعة المجانية. والذي يفضل اختيار النسخ المدفوعة مثل ( Grand Theft Auto: San Andreas، Grand Theft Auto: Vice city ). ومنها النسخ المجانية ولكن تعتبر من النسخ غير ممتعة من حيث طريقة اللعب والجودة البدائية التي تعمل بها لعبة GTA V للاندرويد .

). ومنها النسخ المجانية ولكن تعتبر من النسخ غير ممتعة من حيث طريقة اللعب والجودة البدائية التي تعمل بها . بعد اختيار الإصدار المفضل لديك. يجب الدخول عليه والنقر علي سعر اللعبة والتي يصل سعرها بالريال السعودي 30 ريال لنسخة Grand Theft Auto: San Andreas و23 ريال سعوديا لنسخة Grand Theft Auto فايس سيتي.

و23 ريال سعوديا لنسخة فايس سيتي. اختيار طريقة الدفع المفضلة لديك والمتاحة في بلدك.

بعد عملية الدفع أنقر علي تثبيت وسوف تستمتع باللعب بعد التثبيت مباشرة.

المتطلبات الواجب توافرها لتشغيل لعبة GTA V للاندرويد

قبل شراء اللعبة من جوجل بلاي يجب التأكد أن جوالك يمكن أن يقوم بتشغيل لعبة Grand Theft Auto خاصا إصدار Grand Theft Auto: San Andreas الأقوى في التصميم والأداء والجودة العالية. كما يجب أن يتوفر الجوال بالمواصفات التالية.

يجب أن يكون إصدار الأندرويد في الجوال لتشغيل GTA V APK سان أندرياس لا يقل عن 10.0.1.

سان أندرياس لا يقل عن 10.0.1. كما يجب أن تكون هناك مساحة داخلية فارغة لا تقل عن 4 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية للجوال أمر مهم لتشغيل اللعبة حيث يجب أن لا تقل عن 4 جيجا وينصح أن تكون 6 جيجا للحصول علي اعلي سرعة للعبة.

معالج أداء الجوال لا بد أن يكون قويا فوق المتوسط حيث ينصح بمعالج ثماني النواة أو ما يعادله لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد بأداء خرافي دون إتلاف بالجوال.

بأداء خرافي دون إتلاف بالجوال. لعبة جارند ثفت أوتو تأتي برسوميات وجودة عالية تشبه الحياة الواقعية. فلا بد من وجود معالج رسومي في الجوال قوي ليمكنه تشغيل هذه التصميمات في اللعبة.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم اليوم كيفية التثبيت الصحيحة والرسمية من لعبة Grand Theft Auto من جوجل بلاي. بدون الدخول في مواقع من المحتمل أن تسرق البيانات الخاصة بك. كما أستعرضنا لك المتطلبات الرسمية والواجب توافرها في جوالك لتشغيل لعبة GTA V للاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع بلعبة GTA V APK. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.