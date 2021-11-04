تخفيضات هايبر بنده جدة بنصف الثمن على جوالات سامسونج وهواوي بأنواعها 2022، إذا كنت تبحث عن الوقت المناسب لشراء جوالك المفضل سواء سامسونج أو هواوي أو عدة جوالات أًخرى، يقدم هايبر بنده مجموعة رائعة من العروض على الجوالات بالمملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى السنوية لهايبر بنده، يبدأ العرض منذ الثالث وحتى السابع من شهر نوفمبر الجاري، تخفيضات هايبر بنده جدة بنصف الثمن على جوالات سامسونج وهواوي بأنواعها 2022.

تخفيضات هايبر بنده جدة على جوالات بنصف الثمن

يتوفر تخفيضات مميزة على جميع أنواع الجوالات لدى هايبر بنده منها جوال HUAWEI Y7 PRIME 4G 320GB، كاميرا 12MB بسعر 804 ريال فقط، ويتوفر جوال هواوي HUAWEI NOVA 3 4G 64GB ،تخفيض مذهل بسعر 799 ريال بدلاً من 1314 ريال تخفيض 40%، و يتوفر ضمن عروض هايبر بنده للجوالات جوال هواوي HUAWEI NOVA 2 PLUS DS 4G 64GB، بسعر 899 ريال بدلاً من 1413 ريال، تخفيض مذهل يتجاوز 37% ، ويتوفر جوال هواوي HUAWEI P10 DS 4G 64GB، بسعر 1649 ريال بدلاً من 2135 ريال، تخفيض مذهل يتجاوز 23% على الجوال المميز.

عروض على جوالات سامسونج وهواوي بأنواعها

يتوفر جوال سامسونج SAMSUNG GALAXY NOTE FE 4G 64GB، بسعر 1387 ريال بدلاً من 2299 ريال،تخفيض مذهل على الجوال يصل إلى 40% من السعر المتوفر بالأسواق، يتوفر جوال HONOR 9 مع 128GB بسعر 850 ريال، ويتوفر جوال HTC DE SURE 12 DS بسعر 399 ريال بدلاً من 769 ريال تخفيض خيالي 50% مقارنة بسعر الجوال في الأسواق يتوفر جوال 10 اكس لايت هونور بسعر 699 ريال عرض خاص، ويتوفر لدى هايبر بنده جوال هونور واي S10 بسعر 799 ريال عرض خاص لدى هايبر بنده بمدينة جدة.

يتوفر جوال شاومي أجزم ريدمي اس اي بسعر 749 ريال فقط عرض خاص، يتوفر جوال هواوي HUAWEI Y9S 128GB بسعر 999 ريال فقط عرض خاص، مجموعة مختلفة من التخفيضات على جوالات هواوي، سامسونج، هونور و اتش تي سي لذا سارع الان واغتنم الفرصة لشراء الجوال الذي تحلم به بنصف الثمن، بالإضافة إلى مجموعة جوالات باناسونك و نوكيا المميزة ضمن أهم التخفيضات، تخفيضات هايبر بنده جدة على جوالات بنصف الثمن على جوالات سامسونج وهواوي بأنواعها 2022.