Honor X30i مواصفات هاتف هونر الجديد| عودة هونر للأسواق

Honor X30i هاتف جديد تعلن عنه شركة هونر رسمياً ليدخل المنافسة في أسواق الهواتف الذكية مع العديد من الشركات الأخري. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن أحدث هواتفها من عائلة الـX وهما هاتفي Honor X30i و Honor X30 Max ، ينطلق الهاتفان بعد خروج شركة هونر من الحظر الواقع علي شركة هواوي وبعد فض الخلافات مع الشركات العالمية.

مواصفات هاتف هاتف Honor X30i :

‌الهاتف خفيف نسبياً حيث يتوفر بوزن يقدر بحوالي 175 جراماً.‌

كما أن الخامات المستخدمة في صنع الهاتف تأتي من البلاستيك Poly Carbonite ، بالإضافة إلي إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يمكن زيادة مساحة التخزين بالهاتف ، وذلك لعدم توافر المنفذ الخاص بكارت الميموري.‌

يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.7 إنش من نوع IPS LCD ، وبجودة FHD+ مع دقة 1080×2388 بكسل مع معدل كثافة 391 بكسل لكل إنش.‌

الشاشة تأتي بدعم معدل التحديثات العالي حتي 90 هيرتز ، مع دعم أبعاد العرض 20:9 تعطي مساحة أكبر للعرض علي الشاشة.‌

الهاتف يعمل بواجهة المستخدم الجديدة والخاصة من هونر Magic UI 5.0 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.‌

كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 810 5G ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر موفرة في الطاقة.‌

المعالج يعمل بنواتين من نوع Cortex-A76 بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز ، بالإضافة إلي ستة أنوية أخري من نوع Cortex-A55 لكن بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

كذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC2.‌

الهاتف متوفر بأكثر من إصدار لسعة التخزين كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأخيراً 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

كاميرا هاتف Honor X30i :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0.‌

كذلك يتوفر بالهاتف إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تأتي بدعم خاصية الـPDAF.‌

أما عن الثانية فتأتي خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وأخيراً كاميرا للتصوير البورترية والعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

الكاميرات تأتي بدعم الـHDR وتصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن للهاتف التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية من خلال الكاميرات الأمامية والخلفية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي الهاتف بدعم السماعات الاستريو ، والتي توفر تجربة صوتية ممتازة.‌

كما يتوفر كذلك مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

لا يأتي الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

كذلك لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي في الجنب مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة وخاصية الـFace Unlock.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية بحجم 4000 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.‌

مدخل الشحن بالهاتف متوفر من نوع Type-C 2.0 ، يدعم كذلك خاصية On-The-Go أو الـOTG.‌

كذلك يتوفر الهاتف بأربعة إختيارات من الألوان وهم : الأسود ، الأزرق ، الذهبي والفضي.

سعر هاتف Honor X30i :

حتي الآن تم الإعلان عن الهاتف في الأسواق الصينية فقط ويأتي بالأسعار التالية :‌