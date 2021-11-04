هاتف انفنيكس نوت 11 برو الإعلان رسميًا عن سعر ومواصفات صاروخ infinix الجديد

هاتف انفنيكس نوت 11 برو ؛ تم الإعلان من شركة انفنيكس أنه سيتم طرح هاتفها الجديد انفنيكس نوت 11 برو، والذي يأتي بمواصفات قوية، وإمكانيات رائعة تتناسب مع فئة كثيرة من الأشخاص، التي تهتم باقتناء هاتف مليء بالمواصفات القوية، والتصميم الأنيق والمناسب، والمعالج الأقوى على الإطلاق، الذي يمنح سلاسة في التنقل وأيضًا الاستمتاع أثناء اللعب، وتعتبر شركة انفنيكس من الشركات التي قدمت هواتف من كل الفئات سواء الاقتصادية أو المتوسطة او الأنيقة، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على مواصفات هاتف انفنيكس نوت 11 برو، مزاياه وعيوبه، وسعره المتوقع في مصر.

هاتف انفنيكس نوت 11 برو

الهاتف يأتي بتصميم رائع من الخارج، وكاميرات بدقة كبيرة، ومعالج جعل الهاتف من الهواتف التي تستطيع منافسة الهواتف الأخرى، كما يأتي ببطارية أيضًا قوية، ومن أجل القيام بالمقارنة بينه وبين الهواتف الأخرى واتخاذ القرار سنتعرف سويًا على مواصفات هاتف infinix نوت 11 برو، والتي جاءت فوق المتوقع بالنسبة لسعره.

مواصفات انفنيكس نوت 11 برو

وزن الهاتف: 193 جرام.

أبعاد الهاتف: 163.5 ×75.6 × 8.35 مم.

الهاتف يدعم الاتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع.

شريحتين اتصال من نوع نانو سيم.

الشاشة من نوع IPS LCD، بحجم 6.79 بوصة، بدقة 1080 × 2388 بكسل، 387 لكل بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز.

الهاتف يأتي بواجهة XOS 7.6، بنظام تشغيل أندرويد 11.

المعالج: ميديا تيك MT6877 Dimensity 900 5G، بدقة تصنيع 6 نانو متر.

معالج رسوم: Mali-G78 MC4.

أهم مواصفاته

الذاكرة 8 جيجا بايت، التخزين 128، 256 جيجا بايت.

الهاتف بالكامل مصنوع من البلاستيك.

الهاتف يأتي مع ثلاثة كاميرات خلفية: الأساسية 64 ميجا بكسل، والثانية بدقة 13 ميجا بكسل بميزة التقريب البصري، والثالثة 2 ميجا بكسل (عزل الخلفية).

مزايا الكاميرا الخلفية: ميزة التركيز التلقائي، التقريب البصري، التقريب الرقمي، التصوير الليلي، عزل الخلفية، التركيز باللمس، التشغيل السريع، توازن اللون الأبيض، الالتقاط المستمر، كشف الوجوه والابتسامات، بانوراما.

التصوير الفيديو الكاميرا الخلفية بدقة 1440P 2K، 1080P FHD، مع إمكانية التصوير البطيء slow motion

يتوفر بالهاتف فلاش رباعي.

مزايا الكاميرا السيلفي: 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، مع مزايا قوية مثل عزل الخلفية، وضع التجميل، وضع التصوير الليلي، إشارة الالتقاط، كشف الوجوه، المؤقت الذاتي.

تصوير الفيديو في الكاميرا الأمامية بدقة 1080P FHD.

يتوفر بالهاتف سماعات خارجية مجسمة، بالإضافة إلى منفذ سماعات للأذن 3.5mm، مع سماعات ستيريو.

كما يتوفر بالهاتف جميع أنواع الحماية مثل مستشعر البصمة التي تقع في زر التشغيل، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على الوجه، الرقم السري، كلمة السر، النمط.

يتوفر بالهاتف مستشعرات مختلفة مثل مستشعر التسارع، التقارب، جيروسكوب، البوصلة.

الهاتف يأتي ببطارية عملاقة بسعة 5000 مللي امبير، يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

الهاتف يأتي مع واجهة مستخدم XOS 10 بنظام أندرويد 11.

مزايا هاتف infinix نوت 11 برو

تصميم أنيق ورائع بألوان مختلفة مثل الرمادي، الأخضر، الأزرق.

وزن الهاتف خفيف يسهل حمله بكل سهولة.

معالج الهاتف قوي يجعله مناسب للالعاب والتصفح السريع.

يدعم تركيب شريحتين اتصال مع كارت ميموري.

جودة الكاميرات سواء الأمامية أو الخلفية عالية وتأتي بمزايا رائعة.

بطارية عملاقة ويدعم أيضًا الشحن السريع.

نوعية الشاشة ليست بجودة مناسبة على الإطلاق بالنسبة للسعر الذي يأتي به الهاتف.

عيوب هاتف infinix نوت 11 برو

الهاتف مصنوع كله من البلاستيك مما يجعله عرضة للخدش.

لا يدعم شبكات الجيل الخامس.

لا يتوفر به تقنية NFC

سعر هاتف انفنيكس نوت 11 برو

هاتف انفنيكس نوت 11 برو في مصر 4200 جنيه.