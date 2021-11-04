” اشحن شدات الآن ” موقع شحن شدات ببجي موبيل pupg 2021 بطريقة شرعية 100% أحصل على 5000 آلاف شدة يوميا

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عمر شويل - جدة لعبة ببجي وبالأخص من الإصدار الأصلي تعتبر أهم الألعاب والتي تعد الأكثر من حيث النسبة في الانتشار والإقبال على التحميل، وتعتبر اللعبة ميسرة من حيث اللعب لكل مراحلها من خلال أن يستخدم اللاعب ما يعرف بالشدات، وهي التي تخص اللعبة ببجي وتعد من أهم الطرق والتي تعمل على تيسير عبور اللاعب من المرحلة إلى الأخرى، وتعتبر الشدات هي المعبر الذي من خلالها يتم استعمال اللاعب وبكل سهولة لأي عتاد في حاجة له، وإليكم وسيلة مناسبة لشحن أي كم شدات مطلوب للعب بالببجي.

موقع لشحن شدات ببجي

الببجي يمكن التحميل لمختلف الشدات الخاصة بها وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الأشهر الميدس باي، وهو من المواقع التي تعتبر هامة لشحن الشدات، أو تجميع النقاط الخاصة بأي لعبة من الألعاب.

كيفية شحن الشدات من خلال ميدس باي

الشحن يتم وبمنتهى السهولة من خلال هذا الموقع وفق عدد من الخطوات والتي من أهمها أن يقوم اللاعب بالدخول لميدس باي عبر جهازه الإلكتروني، ومن خلال استعماله لمتصفح الجوجل كروم، أو أوبرا أو فاير فوكس أو أي متصفح قوي آخر ومن خلال الدخول للموقع ينبغي أن يقوم المستخدم بتسجيل نفسه بالموقع عن طريق حساب شخصي يضيفه على المنصة يصل عليه كم الشدات المطلوبة.

ملأ البيانات المطلوبة:

لا بد من الدخول للاستمارة الإلكترونية والتي يقوم اللاعب بالملأ الكامل لها وذلك حتى يكون مستعد لتقديم الطلب ولا بد من إدخال اسمه، وكذلك عليه أن يقوم بتدوين رقمه الهاتفي، ورقم آي دي الخاص به، وبعدها يكتب اسم الطريقة التي من خلالها سيقوم بالدفع عبر الإنترنت لمنصة ميدس باي للمال اللازم الخاص بعدد الشدات المطلوب الشحن لها، وفور أن يقوم المستخدم بالتحديد لعدد الشدات يتم الدفع ويليه الشحن لكم الشدات على الفور.

ما هو دور الشدات في اللعبة

من المعروف أن نظام اللعبة وواقعها عبارة عن معارك، وحروب، ومطاردات وقتال مستمر، ومن ثم يتم التداول للسلاح من خلال استخدام هذه الشدات والتي تعد وسيلة هي الأساس لأخذ اللاعب للسلاح وفتح الصناديق.