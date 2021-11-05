نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بسهولة ومضمونة” طرق شحن نقاط فورتنايت 2021 بعدة خطوات بسيطة Fortnite Game في المقال التالي

عمر شويل - جدة برغم وجود العديد من الألعاب المختلفة والمميزة إلا أن هناك بعض الألعاب التي أثرت وبقوة بداخل الكثير ممن حولنا، مثل لعبة الفورتنايت التي تشغل بال العديد من اللاعبين حول العالم، فهي تحتوي على التحديات القوية التي جعلتها أكثر إثارة وتشويقًا، لذلك يبحث الكثير عن طرق شحن نقاط فورتنايت، لنتعرف عليها بالسطور القادمة.

طرق شحن نقاط فورتنايت 2021

يتم شحن لعبة فورتنايت من خلال عملة غير مشهورة تسمى V-Bucks، حيث تمكنهم من شراء العديد من المعدات والخدمات من الداخل باستخدامها، لذلك يزداد البحث عبر المحركات عن الطريقة اللازمة ليتم شحنها بسهولة، وتأتي هكذا:

عليك أولاً القيام بشحن الرصيد من خلال البطاقة الائتمانية على حسابك بجوجل بلاي.

ثم تقوم فتح اللعبة واختيار الحساب التي تستطيع من خلاله الشحن بالعملة المذكورة.

ومن خلال الضغط على V-Bucks ستتمكن من شراء الكمية المرغوب بها بكل سهولة ويسر.

وآخر الخطوات هي اختيار وسيلة الدفع المناسبة معك سواءً كانت من خلال البطاقة الاتمانية أو الوسيلة الأخرى وهي حساب جوجل بلاي.

طريقة شحن نقاط فورتنايت للكمبيوتر

تستطيع أيضًا شحن نقاط الفورتنايت على جهازك الحاسوبي بكل سهولة ويسر، وذلك بإحدى الطرق المتعارف عليها، ألا وهي:

الشحن عن طريق الباي بال

تستطيع الآن شحن النقاط عن طرق الباي بال، عليك الدخول على موقع Epic Game على جهازك الحاسوبي، ثم تمام شحن V-Bucks بكل سهولة عن طريقة الحساب الخاص بباي بال.

الشحن عن طريق بطاقة الاتمان

تعتبر هذه الطريقة متشابهة بشدة إلى الطريقة السابقة، وهي الدخول إلى موقع Epic Game ومن ثم شراء ما يلزمك من نقط V-Bucks ومن ثم اختيار بطاقة الائتمان عندما تأتي خطوة الدفع من خلالها، وإذا رغبت في استرداد المبلغ الخاص بالشحنات يمكنك الدخول على الموقع الأصلي للعبة ومن ثم الضغط على كلمة استرداد، حتى تمكن من استرداد هذا المبلغ بسهولة.

مميزات لعبة فورتنايت

بالنهاية دعونا أن نتعرف على بعض من أهم مميزات لعبة فورتنايت، وهي: