نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة ببجي على الهاتف الاندرويد وما هي مميزات تحديث pubg mobile 1.6 الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض المعلومات عن لعبة ببجي1,6 وذلك من حيث طريقة تحميل اللعبة و مميزاتها وتحديثاتها، فإن لعبة ببجي 1,6 من أفضل الألعاب القتالة في الفترة الأخيرة وذلك كان من خلال الشهرة التي اكتسبتها في الأعوام القليلة الماضية الي ان أصبحت أفضل الألعاب لدى الكبار والصغار.

طريقة تحميل لعبة ببجي

إن لعبة ببجي هي عبارة عن لعبة أثارة وتشويق كما انها أيضًا لعبة قتالية وتعتبر أيضًا لعبه من العاب البقاء، وبالتالي من خلالها تتمكن فب اللعب داخل مجموعات أقصى عدد للمجموعة يكون مكون من أربع افراد فقط ومن الممكن أن تتحدثوا مع بعض أيضًا بداخل اللعبة، حيث تكون اللعبة عبارة عن مئة شخص حيث يجتمعوا بداخل خريطة واحدة على هيئة مجموعات وبعدها يهبطوا من الطيارة ويقوموا بجمع الأسلحة والذخيرة وأيضًا بعض الإسعافات الأولية وذلك ليتمكنوا من البقاء احياء لأخر وقت.

طريقة تحميل لعبة ببجي على الهاتف الاندرويد

لتحميل لعبة ببجي 1,6 للموبايل علينا أجراء بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

نقوم بفتح تطبيق متجر جوجل.

بعدها نقوم بالضغط على ايقونة البحث.

من ثم نقوم بكتابة لعبة ببجي.

نقوم بعدها بالنقر على أول اختيار للعبة ببجي.

وبالتالي نضغط على كلمة تثبيت الموجود في اعلى الصفحة.

بعدها ننتظر قليلا حتى تتم عملية التثبيت.

نقوم بفتح اللعبة ومن ثم نبدأ في اللعب.

التحديثات المتواجدة للعبة ببجي

في كل فترة زمنية معينة تقوم لعبة ببجي بأصدر تحديث جديد للعبة وذلك حتى تكون اللعبة أكثر إثارة وتشويق للاعبين ومن خلال هذا التحديث يظهر أوضاع جديدة في المعارك مثل وضع جديد وهو وضع خطر فلورا الجديد.

مميزات لعبة ببجي

إن لعبة ببجي لها العديد من المميزات للاعبيها وذلك مثل التالي:

وضع الجبابرة بالمعركة الأخيرة ووضع فيكاندي وخريطة أرنغل وخريطة ميرامار وباي لود ووضع العدوى وأيضًا وضع القوة الرونية الأكثر شهرة حاليًا كما يوجد أيضًا ميزة الحصول على الهدايا والمكافآت الخاصة بالرويال باس في كل شهر، وفي هذا المقال قد تناولنا العديد من المعلومات عن لعبة ببجي وطريقة تحميلها ونتمنى ان نكون قد افدنا حضراتكم بمعلوماتنا.