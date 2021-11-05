نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجديد في التحديث” أدوات لعبة كول أوف ديوتي Call Of Duty 2021 تساعدك على تحقيق الفوز في المقال التالي
تُعد لعبة كول اوف ديوتي واحدة من أكثر الألعاب التي نجحت في الحصول على إقبال كبير، وذلك نتيجة واقعية اللعبة المذهلة وما تضمه من معارك ومن أدوات ملحمية تجعل اللاعب يشعر بأنه داخل أجواء حرب حقيقية، ومن أكثر ما يميز تلك اللعبة أنها تحاكي الواقع وتضم العديد من المركبات العسكرية البرية والجوية والبحرية، كما أنها تضم ساحات لعب متنوعة والتي تم تصميمها بعناية بما يتماشى مع الواقع.
كول اوف ديوتي
قبل أن نتعرف على تفاصيل اللعبة دعونا نعرض لكم بعض المعلومات عنها، حيث إن تلك اللعبة تعتمد على السرعة والذكاء معًا، وعلى الرغم من أنها تم إصدارها منذ وقت كبير إلى أنها مازالت تحافظ على مكانتها وشعبيتها داخل ساحة المنافسة بين العديد من الألعاب الأخرى من نفس نوعها، وحصلت تلك اللعبة على شعبية كبير للغاية من قبل عشاق ألعاب الفيديو، حيث تضم اللعبة العديد من الأدوات، ويمكن أن يختار اللاعب الدوات التي يرغب بها، إن دخول المباريات الصعبة تحتاج إلى الذكاء والسرعة ووضع التكتيكات المناسبة، ودعونا نتعرف على تفاصيل تلك اللعبة في السطور التالية.
أدوات لعبة كول اوف ديوتي
- يمكن أن يقوم اللاعب بحمل أداتين مختلفين، وذلك بالإضافة إلى الأداة الأسياية، كما يمكن أيضًا أن يحصل اللاعب على أدوات الجنود القتلى والأعداء داخل ساحة المعركة.
- يمكن أن يستخدم اللاعب الأدوات الثقيلة والمثبتة في البنايات والمركبات، وذلك الأمر يوفر للاعب كثافة نيرانية كبيرة تجعله يتمكن من التغلب على أفواج كبيرة من الجنود الألمان.
- على اللاعب الاستمتاع بمجموعات متنوعة من الأدوات والعديد من المعدات المهمة الأخرى التي تجعل اللاعب يسترد طاقته.
- ساحات اللعب في كول اوف ديوتي
- إن الساحة الخاصة باللعب تتغير من مهمة إلى أخرى، حيث إن المهام تقود اللاعب إلى المنافسة داخل القارة القطبية، وذلك بداخل أجواء البرد القارص مع تساقط الثلوج، ويمكن أن تكون داخل المدن المدمرة والمهجورة نتيجة القصف الجوي.
- يمكن أن يحقق اللاعب أكبر نسبة من الاستفادة داخل ساحة القتال، كما يجب أن يندمج بها سريعًا حتى لا يكون فريسة سهلة يمكن أن يتم اصطيادها من الأعداء.
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