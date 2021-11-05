كيف اسوي قروب سناب شات بالخطوات هي من المعلومات والطرق المهمة التي يرغب في معرفتها والاطّلاع عليها عدد كبير جدًا من مستخدمي برنامَج وموقع التواصل الاجتماعي ومشاركة الصور والفيديو سناب شات من أجل الحفاظ على السرية والخصوصية للمستخدمين، ولذلك ؛ فإنه من خلال هذا المقال المُقدم على موقع ثقفني؛ سوف يتم بالتفصيل توضيح أهمية إنشاء جروب على السناب إلى جانب توضيح طريقة إنشاء جروب جديدة على سناب شات أيضًا.

أهمية جروب سناب شات

من أهم أسباب إنشاء مجموعة خاصة على تطبيق السناب شات ، ما يلي:

إجراء المكالمات سواء الصوتية أو مكالمات الفيديو مع جميع أفراد هذه المجموعة معًا بشكل مباشر وسريع.

الحفاظ على خصوصية الصور والفيديو؛ حيث إن هذه القروب ساعد أعضائها على مشاركة أي صور خاصة أو فيديو أو حالات مع أفراد هذه المجموعة فقط.

كيف اسوي قروب سناب شات بالخطوات

يُمكن لأي مستخدم إنشاء قروب جديد على سناب شات عبر مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة تشمل ما يلي:

بعد تنزيل وتثبيت أحد إصدار من تطبيق ساب شات Snab chat عبر متجر جوجل بلاي على الجوال، يتم النقر على أيقونة التطبيق من خلال الشاشة الرئيسية لفتحه.

من خلال صفحة التطبيق؛ وعبر حساب سناب للمستخدم ؛ يجب الذَّهاب إلى القائمة لخاصة بالأصدقاء والنقر على (دردشة جديدة) عبر الجزء الأعلى من الشاشة.

الضغط بعد ذلك على (إنشاء مجموعة جديدة Create new group).

البَدْء في إضافة كافة الأصدقاء المُراد ضمهم إلى القروب الجديد.

كتابة اسم المجموعة، ثم النقر على الزر الخاص ببدء الدردشة مع أعضاء المجموعة.

يُمكن هنا إرسال أي صور أو مقاطع فيديو إلى أعضاء هذه المجموعة فقط في أي وقت.

كم عدد أعضاء قروب السناب

عدد أعضاء قروب السناب هو 31 عضوًا، حيث إن تطبيق سناب شات يسمح للمستخدمين بإضافة عدد من الأصدقاء الموجودين بالفعل في قائمة الأصدقاء لدى المستخدم يبلغ فقط إحدى وثلاثين صديق (31) ولا يسمح بإضافة عدد أكبر من ذك؛ كما إنه عند مغادرة أي عضو لمجموعة فسوف يتم كل ما قد قام بماركته بها من رسائل وصور وفيديو بشكل تلقائي من التطبيق ، وذلك بهدف الحفاظ على الخصوصية للمستخدمين وأعضاء القروب بشكل كامل.