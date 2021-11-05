“الجديد” وضع OTS في تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 التحديث الأخير من pubg mobile 2021

لعبة ببجي 1.6 لعبة التشويق والإثارة وهي واحدة من ألعاب الباتل رويال حيث أنها تتمتع بعدة مميزات تم إضافتها مؤخرًا في التحديث الأخير من اللعبة، كما أن لعبة ببجي تم توفيرها على كافة الأجهزة المتاحة سواء أجهزة الكمبيوتر المختلفة أو أجهزة الأندرويد أو الآيفون، ويوجد منها إصداران أحدهما عادي والآخر lite.

لعبة ببجي 1.6

بعد الإضافات الجديدة التي تم وضعها في التحديث الأخير للعبة وإصدار لعبة ببجي 1.6 بعدة مميزات تتمثل في النقاط التالية:

تم إضافة وضع خطر فلورا الجديد ووضع القوة الرونية.

كذلك من أفضل الخرائط التي تم إضافتها داخل اللعبة هي خريطة فاينكدي وخريطة باي لود 2.0.

بالإضافة إلى وضع مترو رويال لجمع الشمل القديم ووضع العدوى.

كما تم إضافة وضع الذي يسعى اللاعب فيه إلى البقاء على قيد الحياة حتى شروق الشمس.

كما أضاف مطوري اللعبة وضع جبابرة المعركة الأخيرة ووضع VS AI.

التحديث الأخير للعبة

هناك بعض التحديثات داخل أوضاع اللعبة مثل اجتماع الناجون من المعارك في اللعبة بواسطة وضع جديد وهو وضع خطر فلورا، وتشمل مميزاته الآتي:

إمكانية زرع نباتات غريبة تسمى بياريلو داخل خريطة ايرانجل حيث يستطيع اللاعب من خلالها الحصول على الطاقة التي يستخدمها في الأغراض العلاجية.

تتيح التحديثات الأخيرة إمكانية استدعاء DynaHex للتمكن من الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة التي يحتاجها اللاعب خلال المعارك المتعددة.

وضع OTS في لعبة ببجي موبايل

هو وضع تصويب في لعبة ببجي 1.6 حيث يتأكد من أن الجسم لن يغطي الخطوط المتقاطعة من خلال استخدام الهيب هوب، كما أنه يساعد في في تقليل الارتداد الرأسي في حالة استخدام نيران الورك، بجانب أن الرصاص يتم تركيزه بشكل أفضل، فهذا الوضع يزيد من الدقة، كذلك فإن من أهم عيوب هذا الوضع أن عند تنشيطه سوف تتحرك بشكل بطئ؛ لذلك في هي مجازفة قوية لأنه لا يجعلك هدفًا سهلاً للأعداء من حولك للتصويب عليك وإطلاق النيران نحوك، لذلك لا تستخدم هذا الوضع بشكل متكرر ومستمر وعند استخدامه تأكد من وجود مسافة كافية بينك وبين أعدائك.