طريقة تثبيت واتساب الذهبي الجديد بدون ضياع المحادثات القديمة بسهولة وفي دقائق معدودة نقدمها إليكم، حيث يعتبر تطبيق واتساب الذهبي من أهم التطبيقات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، والتي تمكنت من استحواذ مكانة كبيرة عند المستخدمين، كادت تنافس أكبر التطبيقات المتخصصة في عالم التواصل الاجتماعي أو حتى تطبيقات المراسلات الفورية، يعتبر التطبيق أحد النسخ المعدلة عن تطبيق واتساب الأصلي، والتي كادت أن تتفوق عليه في المميزات والسمات الخاصة به، لأنه تم العمل عليه بشكل كبير من قبل العديد من المطورين حتى يصل إلى ما هو عليه الآن والذي جذب له الكثير من المستخدمين من النجوم والمشاهير، ويتسائل العديد منهم عن طريقة تثبيت واتساب الذهبي وذلك ما سوف نجيبكم عليه اليوم.

طريقة تثبيت واتساب الذهبي على الهاتف

هناك عدد كبير للغاية من عمليات البحث التي تتم حول طريقة تثبيت واتساب الذهبي، وذلك ما سوف نقدمه لكم اليوم في العديد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

الحصول على تطبيق واتساب الذهبي من الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به. العمل على أخذ نسخة احتياطية من كل الملفات والصور والروابط والمحادثات المتواجدة في التطبيق الأصلي على الهاتف، حفاظاً عليها من الضياع، وذلك من خلال النقر على الإعدادات وبعدها الدردشة ثم النسخ الاحتياطي. نقوم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب الأصلي على الهاتف، من خلال الدخول على التطبيقات في الهاتف، وتحدد الواتساب والنقر على إلغاء التثبيت. الدخول على إعدادات الهاتف لتفعيل زر تثبيت التطبيقات من المصادر الغير معروفة من زر الأمان. يتم تثبيت تطبيق واتساب الذهبي من خلال ملف التحميلات.

طريقة استعادة البيانات على تطبيق واتساب الذهبي

بعد تثبيت واتساب الذهبي على الهاتف يتم الدخول على الإعدادات لضبط كل البيانات الموجودة لدينا من الصورة والاسم، وإدخال رقم الهاتف الخاص بكم، ثم يتم الدخول على زر استعادة النسخ الاحتياطي من الدردشة، وسوف يبدأ في استرجاع جميع ملفاتكم القديمة، ومن الجدير ذكره أن واتساب الذهبي بالرغم من مميزاته إلا أن الكثير من المستخدمين يفضلون الإصدار الأصلي من واتساب الأخضر.