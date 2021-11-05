نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تحديث 1.6” مميزات التحديث الجديد في لعبة ببجي موبايل pubg mobile 2021 وما هي الأنماط الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم مميزات التحديث الجديد في لعبة ببجي موبايل pubg mobile 2021 وما هي الأنماط الجديدة في اللعبة، حيث أن لعبة ببجي 1.6 للهواتف الأندرويد والآيفون تعتبر من أكثر الألعاب التي تتصدر محركات البحث في الآونة الأخيرة، لعبة ببجي تنتمي للألعاب الإلكترونية التنافسية التي تتمتع بالتشويق والإثارة ولها جمهور كبير جدًّا على مستوى العالم، وتتمتع لعبة ببجي في التحديث الأخير بالعديد من المميزات التي سيتم ذكرها في هذا المقال ولكن من أهمها اكتساج نباتات ياريلو وسط خريطة ايرانجل، كما أنها تكتسب طاقة خاصة بكميات معينة تسمح لها بالانتشار في المناطق الحضارية داخل الخريطة ويمكن استخدامها في أغراض علاجية.

لعبة ببجي 1.6

بعد التحديث الذي أصدرته الشركة التابع لها لعبة ببجي، أصبح هناك بعض المتطلبات التي يريدها اللاعبين للتمكن من تحميل أخر إصدار من اللعبة لمختلف أنظمة التشغيل سواء للهواتف الاندرويد أو الآيفون.

تتمثل هذه المتطلبات في الآتي:

تطلب اللعبة حوالي 690 ميجا بايت من المساحة الداخلية لأجهزة الاندرويد.

كما يتطلب حوالي 1.68 جيجا بايت للتمكن من تحميلها على الهواتف الآيفون.

تعتبر لعبة ببجي 1.6 من أفضل التحديثات التي أصدرتها لعبة ببجي في الآونة الأخيرة، وتأتي أهم المميزات لهذا التحديث ما يلي:

تم إضافة سفينة ماتريكس العناصر فهي سفينة عملاقة تتمكن من تحمل الكثير من الآمال حول الهروب.

كذلك إضافة وضع جديد وهو خطر غزو نباتات فضائية ذات شكل غريب تعمل على امتصاص طاقة اللاعب.

تزويد الامدادات الخاصة بـ دايناهيكس للتمكن من تزويد اللاعب بكل ما يحتاجه اللاعب أثناء المعركة.

بالإضافة إلى إلى وضع خطر فلورا الجديد.

كذلك تم إضافة وضع مترو رويال جمع الشمل القديم.

كما تم تزويد اللعبة بعدة خرائط ومنها خريطة باي لود 2.0 وخريطة فايكندي.

كذلك قامت شركة ببجي يتزويد التحديث الأخير من اللعبة بعدة أوضاع.

ومنها الآتي:

وضع العدوى ووضع القوة الرونية، ووضع البقاء على قيد الحياة حتى وقت شروق الشمس، وكذلك تزويدها بوضع VS AI، بالإضافة إلى تزويد ببجي 1.6 بوضع جبابرة المعركة الأخيرة، ذلك كله بالإضافة إلى بعض الإضافات التي تميز التحديث للتمكن من التواصل مع أعضاء الفريق الواحد.