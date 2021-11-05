نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة روبلوكس الأصلية للاندرويد والايفون 2021 Roblex تنافس ببجي وفري فاير في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة روبلوكس، قد لا تحظى ألعاب روبلوكس بشعبية مثل ألعاب Fortnite أو PUBG، لكنها اكتسبت مؤخرًا شعبية كبيرة لدرجة أنه في عام 2020 الماضي لعب نصف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا في الولايات المتحدة ألعاب روبلوكس.

خطوات تحميل لعبة روبلوكس الأصلية

على الرغم من وجود العديد منها قد لا يعرف بعض المستخدمين ما هو روبلوكس، هل من الممكن حقًا تحقيق إيرادات أو ربح منها؟ هل اللعبة آمنة للأطفال؟ على الرغم من أنه يمكن تنزيل روبلوكس كلعبة من خلال متجر التطبيقات مثل أي لعبة أخرى، إلا أن روبلوكس ليست مجرد لعبة، ولكنها منصة تجمع ملايين الألعاب، يتم إنشاء جميع الألعاب بواسطة مجتمع اللاعبين، لذلك يمكن القول أن روبلوكس لعبة على يوتيوب، ولكنها تحتوي على مجموعة متنوعة من الألعاب التي ينشئها المستخدمون بدلاً من محتوى يوتيوب، مما يجعلها أيضًا تشبه إصدار الكمبيوتر الشخصي بدلاً من أي ألعاب أخرى للأطفال.

بعد تنزيل لعبة روبلوكس التي تم إطلاقها في عام 2006 وإستمرت في النمو منذ ذلك الحين، يمكن للاعبين أو المستخدمين تصفح كتالوج اللعبة وتشغيل أفلامهم المفضلة أثناء الاستمتاع بالمزايا الاجتماعية التي توفرها اللعبة، بما في ذلك القدرة على إضافة الأصدقاء والدردشة معهم أثناء اللعب.

شعبية لعبة روبلوكس

ومع ذلك فإن الاختلاف بين ألعاب روبلوكس وأي ألعاب أخرى في صناعة الألعاب هو أن جميع الألعاب يتم تطويرها أو إنتاجها بواسطة المستخدمين، لا تأتي المتعة فقط من ممارسة الألعاب، ولكن أيضًا من إنشاء الألعاب، هل هذا التطوير تم بواسطة مستخدمي اللعبة نفسها، الذين أصدروا عشرات الملايين من الألعاب حتى الآن.

تجاوز عدد لاعبي روبلوكس100 مليون طفل وبالغ، وعلى الرغم من أن مطور اللعبة لم يكشف عن تفاصيل المستخدم، إلا أنهم قالوا إن 40% منهم من النساء والفتيات، وعدد الأطفال الذين يلعبون ألعاب روبلوكس، كما قالت الشركة أن هناك ما يقرب من 1.5 مليون طفل أو24% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا يستخدمون روبلوكس، مما يجعله أكثر شهرة من تيك توك أو حتى سناب شات، وهو مشهور مثل إنستجرام، ويلعب 50% من الأطفال دون سن 16عامًا في الولايات المتحدة ألعاب روبلوكس.