تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories للاندرويد الجديدة ومتطلبات تشغيل لعبة GTA V

لعبة GTA: Liberty City Stories ، أخر إصدارات شركة ROCK STAR GAME. حيث يسبق هذا الإصدار إصدارين آخرين وهما Grand Theft Auto: San Andreas، Grand Theft Auto: Vice city . والتي تأسست عام 2003 لأول مرة وكانت تعمل فقط علي أجهزة الكمبيوتر. ثم بعد ذلك تم تطوير اللعبة لتعمل علي الأكس بوكس والبلاي سيتشن. كما حازت هذه الإصدارات من لعبة GTA V علي العديد من الجوائز حول العالم. نظرا لنظام لعبها المفتوح والتشويق والمغامرة. وتم بناء هذه اللعبة علي العمل الإجرامي والسرقة والقتل والمطاردات الدائمة مع الشرطة داخل المدينة. وفي الآونة الأخيرة بعد انتشار معظم الألعاب القوية علي الجوالات المحمول قامت شركة روك ستار بإصدار GTA V APK بجميع إصدارتها لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد المجانية والمدفوعة مثل Grand Theft Auto: San Andreas، Grand Theft Auto: Vice city واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز أخر إصدارات شركة روك ستار. كما سنستعرض لكم متطلبات تشغيل لعبة GTA V للاندرويد وذلك عبر السطور القلية القادمة.

خطوات تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories للاندرويد التحديث الأخير

يعتبر هذا الإصدار أخر تحديث من سلسلة GTA V APK ولكنه يشبه كثيرا إصدار Grand Theft Auto: Vice city في شكل السيارات والمدينة الذي يقوم المستخدم باللعب بداخلها. ولكن يعتبر إصدار Grand Theft Auto: San Andreas أفضل سلسة قامت شركة روك ستار بإصدارها من حيث مساحة المدينة والواقعية الكبيرة التي تشبه الحقيقة. حيث يظل هذا الإصدار من لعبة Grand Theft Auto الأفضل علي الإطلاق. ولتثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories يجب إتباع الخطوات التالية.

عزيزي المستخدم يجب عليك أولا التأكد أن جوالك متصل بخدمة الأنترنت.

ثم يجب الدخول علي تطبيق جوجل بلاي من داخل جوالك المحمول.

كما يجب كتابة أسم لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز في مستطيل البحث الخاص بجوجل بلاي.

في مستطيل البحث الخاص بجوجل بلاي. بعد ذلك سيظهر عدة إصدارات من لعبة GTA V للاندرويد ومنها ليبرتي سيتي.

قم بخيار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. ثم النقر علي السعر المدون داخل اللعبة وهو 30 ريال سعوديا. بينما سعرها في جمهورية مصر العربية 130 جنيها مصريا كما مدون في الصورة أسفل الفقرة.

ثم النقر علي السعر المدون داخل اللعبة وهو 30 ريال سعوديا. بينما سعرها في جمهورية مصر العربية 130 جنيها مصريا كما مدون في الصورة أسفل الفقرة. كما سيظهر لك عزيزي المستخدم عدة طرق دفع والتي متاحة لك داخل بلدك. ويجب النقر علي الطريقة المفضلة لديك.

بعد عملية الدفع سوف يظهر لك زر التثبيت. وقم تثبيت اللعبة بنجاح علي جوالك وربطها بالحساب الخاص بك في فيسبوك أو جوجل.

الآن قم بالاستمتاع بالمغامرة والتشوق من إصدار لعبة GTA V للاندرويد.

متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد



ليس جميع الجوالات التي تعمل بنظام الاندرويد يمكنها تشغيل لعبة GTA: Liberty City Stories . يجب التأكد من مواصفات الجوال أولا التي يمكنها تشغيل اللعبة. حيث أنها لعبة لا تتطلب الكثير من المتطلبات لتشغيلها علي الجوال بل تتطلب مواصفات متوسطة ومتاحة علي معظم أجهزة الجوال الحالية.

تتطلب لعبة Grand Theft Auto ليبرتي سيتي وجود مساحة خالية لا تقل عن ثلاثة جيجا بايت في الجوال أو أكثر. مثل إصدار Grand Theft Auto: Vice city الأقدم في إصدارت GTA V APK. كما يعد إصدار Grand Theft Auto: San Andreas الأكثر في المساحة علي الجوال.

ليبرتي سيتي وجود مساحة خالية لا تقل عن ثلاثة جيجا بايت في الجوال أو أكثر. مثل إصدار الأقدم في إصدارت GTA V APK. كما يعد إصدار الأكثر في المساحة علي الجوال. يتطلب أيضا هذا الإصدار من اللعبة معالج من الفئة المتوسطة رباعي النواة.

كما تتطلب لعبة GTA V للاندرويد التحديث الأخير ذاكرة عشوائية لا تقل عن 4 جيجا.

للاندرويد التحديث الأخير ذاكرة عشوائية لا تقل عن 4 جيجا. إصدار اندرويد 10.01.

معالج رسوميات متوسط ويفضل من الفئة الأقوي لضمان تشغيل اللعبة بجودة كبيرة.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories للاندرويد والتي يمكنك بسهولة تثبيتها من جوجل بلاي. كما أستعرضنا المتطلبات والتي من الواجب توافرها في الجوالات لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.