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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد ON Time Sports وموعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في المقال التالي
تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد، من أكثر الترددات بحثاً على شبكات التواصل ومحرك البحث جوجل، وتعد قناة ON Time Sports من أهم القنوات الرياضية المصرية والعربية، وتمتلك بشكل حصري نقل العديد من البطولات الهامة، والتي تهم الشارع الرياضي المصري والعربي، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، حتى يتمكنوا من متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز.
وتحرص القناة على أن تقدم لمتابعيها كل جديد في الرياضة المصرية والعربية والإفريقية، لذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية جداً، وتمتلك قناة ON Time Sports مجموعة متميزة من الإعلاميين الرياضيين، كما أن القناة لديها شبكة مراسلين في جميع الملاعب الرياضية، لتغطية الأحداث الرياضية الهامة لحظة حدوثها، وتستخدم أحدث أجهزة البث والنقل حتى تقدم للمشاهد الكريم المباريات والبرامج في أفضل صورة وأنقى صوت وبتقنيات عالية HD.
تردد قناة أون تايم سبورت
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11861
|الاستقطاب
|رأسي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6\5
تردد قناة ON Time Sports الأرضي
|التردد الأرضي الديجيتال
|UHF 32
|الأرضي الأنالوج
|UHF 9
موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 05\11\2021
يلتقي اليوم الجمعة 05\11\2021 قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، وذلك لحساب الجولة الثالثة من عمر الدوري، وسوف تنطلق أحداث المباراة عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء استاد القاهرة الدولي.
تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد
تعد قناة ON Time Sports الرياضية واحدة من أهم القنوات الرياضية المصرية والعربية والإفريقية، لما تتمتع به من مميزات عديدة سوف نذكرها فيما يلي:
- تمتلك القناة نقل العديد من البطولات الهامة مثل الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والسوبر المصري بالإضافة إلى مباريات منتخب مصر بشكل حصري.
- تستخدم القناة أحدث الأجهزة على مستوى العالم لكي تقدم للمشاهد أفضل صورة وأنقى صوت.
- تمتلك مجموعة كبيرة من المعلقين الرياضيين المتميزين وكذلك الإعلاميين الكبار لذلك تحظى بنسبة مشاهدة عالية في الوسط الرياضي.
- لديها شبكة مراسلين على أعلى مستوى من المهنية والكفاءة يجوبون مختلف الملاعب الرياضية لنقل جميع الأخبار الرياضية لحظة حدوثها وبمنتها الموضوعية والشفافية.
- تقدم العديد من البرامج الهامة والتي يقدمها إعلاميين كبار أمثال كابتن أحمد شوبير وكابتن مدحت شلبي وغيره من الإعلاميين المميزين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد ON Time Sports وموعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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