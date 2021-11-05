الآن تردد قناة اون تايم سبورت 2021 لمتابعة مباراة الاهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري بصورة HD

تردد قناة اون تايم سبورت 2021، نوضح لكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني، تردد قناة اون تايم سبورت الجديد لمتابعة كلاسيكو مصر اليوم في مباراة قوية تحمل الفريقين معاً، وذلك حيث ينتظر الحمهور مباراة نارية في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/ 2021، واعلنت ادارة قنوات اون تايم سبورتس عن نقلها لاحداث المباراة بشكل حصري وبتقنية عالية الجودة بدون أي تشويش، ونوضح لكم طريقة التقاط اشارة قناة اون تايم سبورت علي القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة اون تايم سبورت 2021

تنطلق بداية مباراة الاهلي والزمالك اليوم علي ارضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يمكن مشاهدتها في مصر في تمام الساعة 8 مساء، وذلك بعدما احتل بيراميدز المركز الاول في ترتيب الدوري الممتاز بعد حصوله علي 9 نقاط، بينما يتساوي الاهلي والزمالك في المركز الثاني بمجموع 6 نقاط، أما عن فريق سيراميكا كيلوبترا فيحصل علي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وحصل الاهلي علي مجموع رصيده بعدما فاز علي الاسماعيلي 4 مقابل لاشئ، بينما حصل الزمالك علي مجموع رصيده بعدما فاز علي طلائع الجيش بمجموع رصيد هدفين مقابل لا شئ.

قد يهمك أيضاً: متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قنوات اون تايم سبورت الجديد 2021 نايل سات

ووفقاً لما أعلنت عنه أدارة قنوات اون تايم سبورت عن نقلها لاحداث مباراة الاهلي والزمالك اليوم في القمة الـ123، لمعرفة من الفائز في مباراة اليوم وخاصة بعد دخول الاهلي معسكر مغلق ودراسة الزمالك بشكل جيد من أجل الفوز بكل الطرق الممكنة علي الزمالك لاستعادة مكانة الفريق مرة أخري بعد الخسارة التي عاشها في الموسم الماضي.