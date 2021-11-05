تردد سحرى واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 بطريقة مضمونة تنزيل 2000 قناة

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عمر شويل - جدة تردد سحرى واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 بطريقة مضمونة تنزيل أكثر من 2000 قناة، جميعنا على علم بأنه يتم حدوث تغييرات بشكل يومي على القمر الصناعي نايل سات من حذف قنوات وإضافة أُخرى، كما يتم حدوث تغييرات لبعض القنوات لذا فإن عمل بحث شامل على نايل سات ليس هو الحل، حيث لا يمكنك اضافة القنوات الجديدة أو القديمة بعد التعديل، وهذه المشكلة يعاني منها كل من حاول تنزيل القنوات عن طريق البحث، كما يستغرق هذا الأمر وقت طويل جداً لتنزيل القنوات على جهاز الإستقبال، تردد سحرى واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 بطريقة مضمونة تنزيل أكثر من 2000 قناة.

تردد سحرى واحد لتنزيل جميع القنوات 2022

هناك عدة عوامل يجب توافرها لكي تتمكن من تنزيل جميع القنوات بسهولة، على رأسها توافر تردد شبكي قادر على تنزيل جميع قنوات النايل سات، بالإضافة إى شبكة جيدة لجهاز الإستقبال لديك والأمر الثالث والأخير هو فتح الشبكة أثناء البحث عن قنوات القمر الصناعي نايل سات، كل ما عليك هو الدخول إلى قائمة جهاز الإستقبال ثم التوجه إلى تركيب الجهاز، ثم يتم اختيار حذف قنوات القمر بالكامل واختيار القمر الصناعي نايل سات ثم النقر على نعم لحذف القنوات بالكامل.

تنزيل جميع قنوات النايل سات

يتم التوجه إلى إعدادات الهوائي من خلال قائمة التركيب حتى يتم إدخالك إلى لوحة القمر الصناعي نايل سات لتعديل القمر، ثم يتم التوجه إلى بحث الشبكة وتحويلها إلى فتح أو تشغيل وهذا السر لا يعرفه الكثير، ثم يتم إضافة التردد بالبيانات الآتية : التردد ( 11766 ) الإستقطاب ( H ) ومعدل الترميز ( 27500 )، هذا التردد يتم استخدامه لتنزيل القنوات لأول مرة في حال إذا قمت بحذف كافة القنوات ليكون بمثابة تردد داعم للتردد الأصلي الذي سوف يتم ذكره.

تنزيل أكثر من 2000 قناة

يتم النقر على بدء البحث عن قنوات النايل سات في البداية ثم يتم إضافة التردد الشبكي القادر على تنزيل جميع قنوات النايل سات خلال دقائق، التردد الشبكي ( 11470 ) القطبية ( رأسي ) و معدل الترميز ( 27500 )، ثم يتم البحث بإستخدام الترددين سوياً حتى تتمكن من تنزيل جميع قنوات النايل سات بطريقة مضمونة خلال دقائق عدة، تردد سحرى واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 بطريقة مضمونة تنزيل أكثر من 2000 قناة.