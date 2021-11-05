نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تطبيق SIGNAL البديل لتطبيق الواتساب واهم المميزات التى يتمتع بها التطبيق في المقال التالي
من خلال مقالتنا نعرض لكافة متابعينا عن التطبيق الجديد ويدعى signal ، والذي أثار اهتمام العديد من المستخدمين ويعد تطبيق signal من احدث التطبيقات البديلة لتطبيق الواتساب الذى قد تعرض للكثير من الوقف لانة لا يتمتع بأى خصوصية وايضا قد يسهل اختراقه الذى تؤدى الى التسريب فى كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم لذلك قد تم توفير التطبيق البديل نظرا لما يتوفر بة العديد من الخصائص وايضا المميزات ومن المستحيل اختراق هذا التطبيق نظرا لما يحتوى من نظام تشفير خاص به . لذلك سوف نتحدث عن تطبيق signal ، وايضا اهم المميزات التى يتمتع بها هذا التطبيق .
تعرف على تطبيق signal والبديل لتطبيق واتساب
signal من التطبيقات التى تتمتع بالعديد من المميزات والخصائص والتي تعتبر مشابهة لتطبيق الواتساب فهو يتمتع بخاصية إجراء المكالمات الصوتية الجماعية وايضا يستطيع مستخدمة مراسلة الاصدقاء من خلالة وايضا يمكن ارسال او استقبال الدردشة وايضا الصور والفيديوهات ، وايضا يتوفر بة ميزة الخصوصية وان هذا التطبيق يعد امنا ، ففى عام 2014 تم إطلاق تطبيق signal، ففى البداية ينال هذا التطبيق شهرة بين جميع التطبيقات ولكن ازدادت شهرته فى الاونة الاخيرة عندما بدأ الملايين من المستخدمين استخدامه وايضا لانة يتمتع بالعديد من المميزات بدأ كافة مستخدمى الاعتماد على هذا التطبيق ، فهذا التطبيق يدعم جميع الأنظمة الخاصة للاندرويد .
اهم المميزات التى يتمتع بها تطبيق SIGNAL
يتمتع تطبيق SIGNAL بالعديد من المميزات وهى كالاتى :
- اولا / هذا التطبيق يوفر لكافة مستخدميه الخصوصية وكذلك يوفر ايضا الأمان التام لهم
يتمتع هذا التطبيق بالخصوصية ، فهذا التطبيق لا يمكنة القيام بحفظ البيانات الخاصة ب IP ذلك من خلال الرقم او كذلك العنوان .
- ثانيا / يمتاز هذا التطبيق باليسر والبساطة وكذلك السهولة في كافة معاملاته ولكافة مستخدميه سواء عند قيامهم باستخدامة فى التحميل او استخدام التطبيق .
- ثالثا / يوفر لكافة مستخدميه خاصية التشفير التام بحيث لا يمكن لاى فرد اخر غير مستخدمة الوصول إلى هذا التطبيق وبالتالى يصعب اختراقه .
- رابعا / يتمتع هذا التطبيق بميزة انة يدعم لكافة مستخدميه الجودة العالية عند قيامهم باجراء المكالمات الصوتية الجماعية ، وأيضا يمكنهم من ارسال او استقبال فيديوهات تكون عالية الجودة .
- خامسا / يمكن لاى فرد استخدام هذا التطبيق من الكمبيوتر مع استخدامه للهاتف أو كذلك الكومبيوتر بمفردة أو الجمع بينهما فى ذات الوقت مما يوفر لجميع مستخدميه الوقت .
- سادسا / لم يسمح للأفراد عند قيامهم بالمحادثة بالتقاطها وهذا مما يجعل التطبيق أكثر أمن وخصوصية .
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