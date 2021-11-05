تعرف على تطبيق SIGNAL البديل لتطبيق الواتساب واهم المميزات التى يتمتع بها التطبيق

من خلال مقالتنا نعرض لكافة متابعينا عن التطبيق الجديد ويدعى signal ، والذي أثار اهتمام العديد من المستخدمين ويعد تطبيق signal من احدث التطبيقات البديلة لتطبيق الواتساب الذى قد تعرض للكثير من الوقف لانة لا يتمتع بأى خصوصية وايضا قد يسهل اختراقه الذى تؤدى الى التسريب فى كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم لذلك قد تم توفير التطبيق البديل نظرا لما يتوفر بة العديد من الخصائص وايضا المميزات ومن المستحيل اختراق هذا التطبيق نظرا لما يحتوى من نظام تشفير خاص به . لذلك سوف نتحدث عن تطبيق signal ، وايضا اهم المميزات التى يتمتع بها هذا التطبيق .

تعرف على تطبيق signal والبديل لتطبيق واتساب

signal من التطبيقات التى تتمتع بالعديد من المميزات والخصائص والتي تعتبر مشابهة لتطبيق الواتساب فهو يتمتع بخاصية إجراء المكالمات الصوتية الجماعية وايضا يستطيع مستخدمة مراسلة الاصدقاء من خلالة وايضا يمكن ارسال او استقبال الدردشة وايضا الصور والفيديوهات ، وايضا يتوفر بة ميزة الخصوصية وان هذا التطبيق يعد امنا ، ففى عام 2014 تم إطلاق تطبيق signal، ففى البداية ينال هذا التطبيق شهرة بين جميع التطبيقات ولكن ازدادت شهرته فى الاونة الاخيرة عندما بدأ الملايين من المستخدمين استخدامه وايضا لانة يتمتع بالعديد من المميزات بدأ كافة مستخدمى الاعتماد على هذا التطبيق ، فهذا التطبيق يدعم جميع الأنظمة الخاصة للاندرويد .

اهم المميزات التى يتمتع بها تطبيق SIGNAL

يتمتع تطبيق SIGNAL بالعديد من المميزات وهى كالاتى :