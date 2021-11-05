تعرف على مميزات جديدة اطلقها تطبيق الواتساب للأمان ومعرفة من قام بحظرك علي التطبيق

خلال الفترات الأخيرة يقوموا مستخدمي تطبيق الواتساب ومعرفة اهم المميزات التى يقدمها هذا التطبيق وتم وصولهم إلى العديد من المميزات والتى من أهمها ميزة حظر المستخدمين ، فإذا أراد أحد من مستخدمي عدم التواصل مع صديق له ففى هذه الحالة يمكنه حظر هذا الصديق من تطبيق الواتساب .

تعرف ازاي أنه تم حظرك من علي واتساب

من أروع المميزات التى أطلقها تطبيق الواتساب هى حظر أحد المستخدمين الغير مرغوب فيهم الذى يقوموا بالارسال دائما خلال الفترة القادمة ، فمن خلال موقعنا على تطبيق الواتساب نوضح لكافة متابعينا كيفية التوصل للشخص الذى تم حظره .فأنه قد قدم تطبيق الواتساب لكافة مستخدميه خمس طرق يتم من خلالة معرفة الشخص الذى قام بحظرك على تطبيق الواتساب ، والذي سوف نوضحها لحضراتكم وهى كالاتى :

لا تستطيع القيام بمشاهدة صورة الملف الشخصي الخاصة بالصديق في جهة الاتصال .

لا يمكنك ايضا بمشاهدة اخر مرة قد تم فيها ظهور الصديق فى الحالة الخاصة بة .

يتم ظهورك على هذا التطبيق بمجرد ظهور علامة واحدة فقط وهذا يعنى انة قد تم حظرك .

لا يمكنك اضافة اى جهة اتصال فى إحدى المجموعات الخاصة بك بتطبيق الواتساب ، فيتم وصول رسالة إليك بانة

لا يمكنك اضافة ذلك الصديق .

فى حالة الحظر هذا لا تستطيع القيام بإجراء أي مكالمات هاتفية أو فيديو معة .

وتعد هذه الطرق من الطرق الغير مباشرة ولكن من خلالها يمكنك التوصل إلى الشخص الذى قام بالحظر إليك،

ويريد منك عدم ازعاجه مرة أخرى.

تعرف على الميزة الأخرى فى حذف رسالة من تطبيق الواتساب

تم توفير ميزة حذف الرسالة من قبل تطبيق الواتساب،بحيث يمكن للمستخدمين حذف الرسالة الخاصة بة من الدردشة بعد ما يمر عليها شهور من الصفحة، ففى حالة إذا مرت الساعة فيمكن حذف المرسل فقط من المحادثة الخاصة بة ، فوفر تطبيق الواتس اب هذه الميزة لكي تكون متاحة للمستخدمين .

فى عام ٢٠١٧ تم توفير ميزة حذف الرسائل من قبل تطبيق الواتساب فوضع الحد الأقصى لحذف الرسائل فى خلال سبع دقائق ثم قام بتطويرها وجعلها فى خلال ساعة و ٨ دقائق و١٦ ثانية .

فإذا قام المستخدم بإرسال رسالة ووجد فيها أخطاء ففى خلال هذه المدة يمكنه حذف الرسالة الخاصة به .