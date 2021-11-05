نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ريملي تطلق هاتفRealme Q3T بشكل مميز وأنيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة ريملي تطلق هاتفRealme Q3T بشكل مميز وأنيق، مازالت شركة ريلمي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية والحديثة، الاعلان أحدث إصدارتها الجديدة من خلال الهواتف المختلفة والجديدة، وذلك يتناسب مع جميع الفئات المختلفة، والتي كان آخرها إطلاق جوال: Realme Q3،وتم توفيره بالفعل في الأسواق الصينية حيث يوجد عليه شرائه، وبالتالي سوف يتم نزوله في باقي الدول خلال الفترة القادمة، ويسهل الدعم لجميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الرابع 4G لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم كافة التفاصيل التي تتعلق بهاتف ريملي.

مواصفات شاشة وأبعاد Realme Q3t

يعتبر هاتف ريلمي Realme Q3، بوجود العديد من المواصفات مثل شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.6 بوصة، أما بالنسبة للتحديث 9- هرتز في الثانية، أما بالنسبة لطول وعرض الجهاز: 164.4 × 75.8 × 8.5 ملم، حيث يصل وزن 190 جرام تقريبًا، بالاضافة إلى أن الجوال يتوفر مقبس صوتي 3.5 ملم مع وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على جانب الهاتف متواجد فوق زر الطاقة.

أنواع كاميرا الهاتف

يتوفر في هذا الهاتف أربع كاميرات حيث يتوفر فيه الكاميرا الأولى الرئيسية تصل دقتها 48 ميجابكسل، أما بالنسبة للكاميرا الثانية بدقة تصل 8 ميجابكسل، بينما يصل دقة 2 ميجابكسل، أما بالنسبة للكاميرا الرابعة السيلفي أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

البطارية والشحن والمعالجات

يتواجد في الهاتف الجديد ريلمي كيو3 تي، معالج قوي من نوع Snapdragon 778G 5G SoC، حيث يعتبر من أفضل شرائح المعالجة الموجهة ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، أما بالنسبة لسعة تخزين داخلية المساحة تكون 256 جيجابايت، وبطاقة الذاكرة من النوع microSD لزيادة مساحة التخزين، بالاضافة إلى وجود بطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير مع وجود الشحن السريع.

سعر هاتف ريملي

حيث يبلغ سعره 250 دولار أمريكي والذي يعادله 3500 جنيه مصري.