نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار هاتف هواوي تبحطم الأسعار بـ Enjoy 20e في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف هواوي تبحطم الأسعار بـ Enjoy قد أوضحت شركة هواوي أنه خلال الفترة الأخيرة أنها قامت بعرض تشكيله رائعة من خلال الاصدارات المتنوعة، وذلك تكون للفئة الاقتصادية أو المتوسطة، حيث تم الكشف عن هاتف Enjoy 20e الأرخص سعرًا، أما أبعاد الموبايل تكون 170 × 78.5 × 8.9 مم، أما بالنسبة لوزنه يصل إلى 195 جرام، بالاضافة إلى وجود شريحتي اتصال من نوع نانو سيم وبالتالي تم صناعته واجهة زجاجية، مع وجود خلفية من الألومنيوم، أما بالنسبة للظهر بلاستيك، وبالتالي يتوفر العديد من الألوان ماجيك نايت بلاك، الأزرق الداكن، جالاكسي سيلفر والعديد من الألوان الأخري.

مواصفات هواوي Enjoy 20e

تم تصنيع الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.3 بوصة، أما بالنسبة للدقة 1080 × 2400 بكسل، بينما تكون نسبة 20:9، 408 بكسل في البوصة، بينما يصل نسبة التحديث إلى حوالي 90 هرتز في الثانية.

نظام التشغيل هارموني أو إس

نظام التشغيل هارموني أو إس، أما بالنسبة للمعالج الأساسي من نوع ميديا تيك MT6873V Dimensity 800 5G، والدقة تصنيع 7 نانومتر، ومعالج رسوميات gpu مالي G57MP4 أما بالنسبة للذاكرة العشوائية 6 جيجا رام، والتخزين 128 جيجابايت، ويتوفر في الهاتف الكاميرا الأساسية الأولى الخلفية بدقة 64 ميجابكسل، فتحة العدسة، f/1.8 أما بالنسبة للكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل وتكون مساحتها عريضة، فتحة العدسة، f/2.4

أما بالنسبة لمميزات الكاميرا فلاش ليد، HDR، بانوراما يكون تصوير الفيديو: 1080 بكسل، 30 إطار في الثانية، والكاميرا الأمامية الخاصة بتصوير السلفي بدقة 8 ميجابكسل.

تصل مساحة البطارية بسعة 5000 ملي أمبير، ويتوفر في الهاتف الشحن السريع بقوة 22.5 وات.شعر هواوي إنجوي 20 إي.

سعر هاتف هواوي Enjoy 20e

سعر هاتف هواوي Enjoy 20e،يصل إلى 220 دولار أمريكي وبالتالي يكون سعره في مصر حوالي 3420 جنيه، أما في المملكة السعودية: 825 ريال، وسعره في العراق حوالي 261800 دينار.