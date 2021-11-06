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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اعرف الآن” طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت الجديدة لعام 2021 minecraft game في المقال التالي
لعبة ماين كرافت من أكثر الألعاب شهره وهي لعبة إلكترونية توجد بصورة كبيرة في الوطن العربي والعالم ويمكن تحميلها على الأندرويد، حيث تعد طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت سهلة جداً وبسيطة ويستطيع كل مستخدم أن يثبتها ببساطة وسهولة وسنعرف طريقة تثبيتها على الهاتف المحمول وجهاز الكمبيوتر بالخطوات الخاصة بالتحميل في الفقرات القادمة.
طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت
يوجد الكثير من الشباب والأولاد يبحثون عن طريقة تثبيت هذه اللعبة ليتعلموا منها الكثير من الأشياء مثل البرمجة التي يتم تطبيقها على اللعبة والطريقة كالآتي:
- الدخول إلي موقع ماين كرافت.
- الضغط على تثبيت ماين كرافت لسطح المكتب.
- يوجد لويندوز أو آبل.
- نضغط على تحميل وتبدأ عملية التحميل.
- بعد الانتهاء من التثبيت نضغط على التسطيب.
- ثم نضغط على تشغيل اللعبة.
- تظهر نافذه نضغط فيعا على التالي.
- نضغط على التالي مرة آخري.
- نقوم بالموافقة على الشروط.
- ثم نقوم بالضغط على التالي.
- نختار المكان المراد التسطيب فيه.
- تظهر نافذه نضغط على التالي.
- نختار سطح المكتب ليتم التنزيل عليه.
- نضغط على التالي.
- نضغط على install حتى تبدأ عملية التسطيب.
- بعد ذلك تفتح اللعبة.
- يتم طلب تسجيل الدخول.
- ثم نقوم بالضغط على sig in .
- يتم إدخال البريد الخاص بك.
- نضغط على التالي.
- إدخال كلمة المرور.
- تقوم بفتح اللعبة وبدأ اللعب.
مميزات لعبة ماين كرافت
- تعزز مبادئ الابتكار والفكر لدى اللاعب من خلال عالم ثلاثي الأبعاد.
- تزيد من قدرات اللاعب في التركيز.
- تساعد الأطفال على المشاركة والتعاون مع بعضهم.
- يقوم اللاعب ببناء مباني بألوان جذابة ورسومات ثلاثية الأبعاد.
- يوجد مغامرة في اللعبة من خلال القتال مع الوحوش للبقاء لوقت أطول في اللعبة.
أضرار للعبة ماين كرافت
- وصول الغرباء للاعبين والأطفال من خلال اللعبة.
- ظهور صور ومحتوى غير لائق للاعبين.
- يمكن إختراق الهاتف المحمول أو جهاز الحاسب من خلال اللعبة.
تجنب أضرار لعبة ماين كرافت
- تحميل برنامج مكافحة الفيروسات وتسطيبها على الجهاز.
- تحميل برنامج لمنع الصور الغير لائقة من الظهور.
- أن تتابع الطفل الذي يلعبها جيداً من وقت لآخر حتى لا يتعرف على أشخاص غريبة حتي لا يتضرر الطفل بأي شكل من الأشكال.
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