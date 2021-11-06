طريقة تثبيت الواتس الذهبي الإصدار الأخير 2021 بالخطوات للاندرويد whatsapp gold

مما لا شك فيه أن الكثيرين يبحثون عن طريقة تثبيت الواتس الذهبي وذلك لما يمتلكه من مميزات كثيرة تختلف عن الواتس العادي حيث أنه نسخه تم تطوريها من الواتس العادي وتم تعديله للوصول إلي المفقود في الواتس العادي الرسمي ولم يتعدى أسابيع قليله حتى انتشر بسرعة رهيبة جداً وبالأخص في الآونه الأخيرة.

طريقة تثبيت الواتس الذهبي على هاتف أندرويد

يمكنك تثبيت الواتس الذهبي بكل سهولة من خلال عدة روابط موجوده في المتصفح ويوجد عدة أنواع من الواتس الذهبي ومنهم يوواتساب وفؤاد واتساب وGB واتساب والعديد منهم ولكل واحد رابط محدد مختلف عن الآخر والواتس الذهبي ليس موجود على أي متجر لأنه غير موثوق.

مميزات الواتس الذهبي