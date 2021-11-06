نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت الواتس الذهبي الإصدار الأخير 2021 بالخطوات للاندرويد whatsapp gold في المقال التالي
مما لا شك فيه أن الكثيرين يبحثون عن طريقة تثبيت الواتس الذهبي وذلك لما يمتلكه من مميزات كثيرة تختلف عن الواتس العادي حيث أنه نسخه تم تطوريها من الواتس العادي وتم تعديله للوصول إلي المفقود في الواتس العادي الرسمي ولم يتعدى أسابيع قليله حتى انتشر بسرعة رهيبة جداً وبالأخص في الآونه الأخيرة.
طريقة تثبيت الواتس الذهبي على هاتف أندرويد
يمكنك تثبيت الواتس الذهبي بكل سهولة من خلال عدة روابط موجوده في المتصفح ويوجد عدة أنواع من الواتس الذهبي ومنهم يوواتساب وفؤاد واتساب وGB واتساب والعديد منهم ولكل واحد رابط محدد مختلف عن الآخر والواتس الذهبي ليس موجود على أي متجر لأنه غير موثوق.
مميزات الواتس الذهبي
- النسخة آمنة مثل WhatsApp.
- لا يحتاج إلى تنزيل أحدث إصدار، ولكنه يتحدث تلقائيًا.
- يمكنك تشغيل عدة أرقام WhatsApp على نفس البرنامج، حتى ثلاثة أرقام.
- افصل خادم الإنترنت بسهولة عن التطبيق فقط.
- إخفاء عن طريق التحقق من حالة أحد أصدقائك.
- لا يظهر إشعار أنك تكتب الآن.
- إخفاء الرسائل المستلمة (علامة الاختيار).
- إخفاء أنك قد قرأت الرسائل.
- لن يظهر أنك التي استمعت إلي مقطع الصوتي.
- إخفاء مقطع الصوت الذي تقوم بتسجيله.
- القدرة على تنزيل صور أصدقائك وتخزينها على هاتفك.
- إمكانية تغيير خط الرسالة والبرنامج بأكمله.
- إخفاء أنك متصل الآن.
- إمكانية استرجاع الرسائل المحذوفة.
- إخفاء المحادثات السرية.
- يمكنك ارسال الفيديو الى اصدقائك حجم 30 ميغا.
- يمكنك إرسال 100 ميغا من المقاطع الصوتية.
- زيادة عدد الأحرف الأستوري إلى 250 حرفًا.
- إذا كان هناك أي تحديثات للصديق، فسيرسل تنبيهًا، مثل تغيير صورة الملف الشخصي أو إضافة حالة جديدة.
- القدرة على تحديد أكثر من 10 صور وإرسالها إلى ما يصل إلى 90 صورة
- لا يحتوي على إعلانات.
- إمكانية إرسال الرسائل المجدولة.
- يمكنك تعطيل التنزيل التلقائي للمحادثات.
- يمكنك معرفة من زار ملفك الشخصي أو من المتصل الآن.
- استخدام كلمة مرور للواتس الذهبي.
- يمكنك تغير شكل أيقونة البرنامج.
- يمكنك تغير الثيم الخاص بالبرنامج.
- يمكنك عدم تلقي أي مكالمات.
- يمكنك جعل التطبيق في وضع الطيران حتى لا يصل له أي رسائل.
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