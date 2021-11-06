نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما لا تعرفه عن لعبة ببجي نيوستيت 2021 وأهم مميزاتها pubg newstate mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي نيوستيت تعد من ضمن ألعاب الفيديو من نوع الباتل رويال، ولقد تم إصدار هذه اللعبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد والios، كما تعد هذه اللعبة الجزء الثاني من لعبة ببجي موبايل، والتي تم إصدارها بشكل رسمي يوم 29 أكتوبر 2021، ونستعرض معكم الآن كل ما يخص اللعبة من حيث المميزات وأسلوب اللعب من خلال موقعنا.

لعبة ببجي نيوستيت

يتشابه كثيرا إصدار ببجي نيوستيت مع بابجي موبايل من حيث أسلوب اللعب، والتي يتمثل في نزول 100 لاعب تشمل هذه الشخصيات أيضًا ما يعرف بالبوتات علي مساحة كبيرة تتراوح بين 8 كيلومتر× 8 كيلومتر، وذلك ليتمكن اللاعبين من جمع كافة الأسلحة والمعدات حتى يتمكنوا من مقاتلة بعضهم البعض مع محاولة كلا منهم البقاء على قيد الحياة لأطول وقت ممكن.

مميزات لعبة بابجي نيوستيت 2021

تعد اللعبة أحد الأيقونات الهامة في المعارك الملكية في ألعاب الفيديو لمختلف أجهزة الأندرويد، وعلى الرغم من أن اللعبة إمداد لبابجي موبايل، إلا أنها تتميز كثيرا من خلال الإعدادات الجديدة التي طرأت على اللعبة، وكذلك الوضعيات والصور وضوحًا بها، ومن أهم هذه التغييرات أن اللعبة ستنقلك للمستقبل أثناء اللعب، كما ستمكنك اللعبة من استخدام جميع أنواع التكنولوجيا في المستقبل مثل الطائرات الحديثة والمركبات وغيرها.

كما قامت الشركة أيضًا بإضافة كلا من الأسلحة القتالية الحديثة ومنها بندقيات القنص شديدة الدقة، والملابس الملونة الخاصة بالشخصيات باللعبة.

طريقة تحميل لعبة PUBG New State 2021

يبحث الكثير من من محبي لعبة ببجي بجميع إصداراتها عن طريقة تحميل لعبة PUBG New State 2021، والتي تم إصدارها حديثًا من قبل الشركة المطورة للعبة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: