طريقة تثبيت لعبة ماكس باين الجديدة 2021 بعدة خطوات بسيطة Max Payne

في هذه اللعبة تقوم بدور ضابط يقوم بكشف الحقيقة والقبض على المجرمين ويقوم بتحقيق العدالة فتكون مهمتك لها أبعاد أخرى فنجد أنه وجدت عصابة قامت بقتل افراد أسرتك وانت تبحث عنهم للانتقام فيكون هدفك هوا البحث عن الجريمة والمجرمين والانتقام والأخذ بثأر أهلك ونستعرض طريقة تثبيتها وأهم مميزاتها خلال هذا المقال.

طريقة تثبيت لعبة ماكس باين

قام العديد من الأشخاص بتحميل هذه اللعبة ، وذلك لأنها لعبة شيقة وممتعة وتحتوي على كثير من الأسلحة ويمكن تحميل اللعبة وتثبيتها في الكمبيوتر من أهم خطوات تحميل اللعبة:-

نقوم بالدخول على جوجل ونبحث على الرابط الخاص باللعبة وتحميلها.

بعد أن قمنا بتحميل اللعبة نقوم بتحميل ملف مضغوط عليه اللعبة.

عندما نقوم ببدء اللعب علينا أن نقوم بفك الملف المضغوط عن طريق الضغط عليه واختيار استخراج من هنا.

وبعد ذلك تبدا اللعبة وتدخل في عالم القضاء على الجريمة.

عندما تفتح اللعبة ندخل على الإعدادات ونضبط درجة الصوت التي نريدها.

نقوم بعد ذلك باختيار بدا اللعب.

تبدا اللعبة بحكاية مختصرة عن نبذة حياتك في اللعبة.

تعطيك اللعبة الأسلحة الجديدة والكثيرة للعب.

يجب المحافظة على تلك الأسلحة حتى نهاية اللعبة لمقاتلة الأعداء..

أثناء اللعبة يمكن أن تصاب فيجب عليك فتح صندوق الإسعافات ومعالجة نفسك.

أهم مميزات هذه اللعبة

بعد ما تعرفنا على طريقة تثبيت لعبة ماكس باين نقوم الآن بالتعرف على أهم مميزاتها وهي:-