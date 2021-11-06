نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إشارة” تردد الميادين الفضائية al mayadeen tv الإخبارية على نايل سات للضبط في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد تحديثات الترددات لقناة الميادين مؤخرا سوف أقوم بنشر تردد الميادين حتى يتسنى لكم ضبط التردد ومشاهدة الأخبار العربية، بما تتمتع به هذه القناة بمميزات جعلتها في طليعة قنوات الإخبارية السباقة في صنع الخبر وتفوق يشهد له الجميع في تقديم اخبار موجزة ومفصلة وفقرات البرامج الحوارية وإنتاج التقاريرالمصورة والأفلام الوثائقية الدولية.

al mayadeen tv

تأتي الميادين بتأثير كبير في عالم الفضائيات بحيث إنها القناة الأكثر موثوقية في تداول تفاصيل الاخبار والمستجدات في الوطن العربي، كسبت الميادين جمهور كبير يفضلها نتيجة تمتعها بالشفافية منذ انطلاقها في 2012، تلك القناة الفضائية التي تتخذ من بيروت مقراً رئيسيا لها. ومدير قناة الميادين الإعلامي غسان بن جدو المتقاعد من قناة الجزيرة سابقاً.

انتهجت الميادين منذ ولادتها سياسة الراي والراي الآخر، وقد عمدت الى مشاركة أفكار وتحليلات مع المحللين والخبراء لجعل المشاهدين أكثر فهماً لقضاياهم، امتازت بالسرعة حيث ان تداولها للأخبار يكون بشكل عاجل مع التفرد بالمصادر الحصرية، تواكب الأحداث لحظة بلحظة وتغوص في تفاصيل الصحافة مما يجعلها محل متابعة في الشرق الأوسط خاصة في ظل سياسية دعم قضية الشعب الفلسطيني بالتمسك بأرضه وتكوين دولة عاصمتها القدس وينعكس ذلك على المحتوى المتوفر.

ويتم بث قنوات الميادين عبر نايل سات على مدار 24 ساعة بدون توقف.

إن مسيرة الميادين حافلة بمناقشة قضايا الشعوب وتسليط الضوء على هموم المجتمع وتفاعل أفراده، تذيع الميادين برامج عديدة ومتنوعة مثل برنامج حوار خاص، لعبة الأمم، إذ من خلال برامجها تتناول الاحداث الإقليمية فتتنشأ مناخ إعلامي قادر على تغيير الأفكار وجعل المشاهد يكون رؤاه من دون تدخل، من خلال النقاشات المعمقة التي تفتح الباب للنظرة الثاقبة في الأمور.

ومؤخراً قامت الميادين بتذكير جمهورها بأحدث تردد لسلسلة قنواتها،

ويتم بثها من خلال قمر نايل سات بجودة عالية.

تردد

لمشاهدة قناة الميادين، يرجى ضبط التردد التالي لالتقاط إشارة الميادين بكل سهولة على نايل سات للتمتع بالبث الاخباري.