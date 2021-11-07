“الطريقة بالخطوات” طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 للاندرويد pubg mobile for android

أعلنت احدى الصفحات عن تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 وأنه قد توفر على جميع المتاجر الخاصة بجميع الهواتف الذكية أندرويد أو أيفون، ويوجد في ذلك الإصدار العديد من المميزات الجديدة التي ستعمل على تطوير الكثير من الأدوات داخل اللعبة للاعبين، لعبة ببجي هى من أشهر الألعاب فى العالم كله وفى الوطن العربي مؤخراً.

طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6

أعلنت شركة ببجى في الفترة الأخيرة عن أنها ستطلق التحديث الجديد حيث تم اطلاقه بصورة رسمية على متجر بلاي والمتجر الخاص بأيفون في يوم 14 سبتمر الماضى، حيث صدر هذا التحديث بالعديد من التعديلات التي طرأت على اللعبة والتي تحتوى على الكثير من المزايا للاعبين بتلك اللعبة وهذه المزايا تساعد فى تحسين أداء اللاعبين بشكل كبير وملاحظ.

مميزات تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 الجديد

صرحت شركة ببجي موبايل أنه من المهم أن يتم تنزيل أو تحديث أى إصدار جديد وبالأخص هذا الإصدار وأكدت أنه فى حال تنزيل التحديث الجديد من يوم 14 سبتمر سيحصل جميع اللاعبين على العديد من الهدايا والممزات والمكافآت، ومن أفضل هذه الهدايه هى الحصول على حقيبة الظهر التى تحمى اللاعب لمدة 3 أيام وأيضا الحصول على AG100G .

كما أكدت شركة ببجي أنه سوف يتم رفع التحديث الجديد بشكل رسمى حتى يتم تحميله حسب التوقيت المحلى لكل دولة ومن مميزاته أن حجم هذا التحديث بعكس كل التحديثات الآخرى وأيضاً إذا فاز شخص سيحصل على وجبة دجاج للعشاء وذلك بسبب ربحه للمال، وهذا المصطلح مازال يوجد حتى الوقت الحالى فى عالم الأقمار وبالأخص فى لاس فيغاس، وقامت لعبة ببجى على تأكيد هذا فى اللعبة كصورة من صور التغيير حيث أن أى لعبه آخرى تكتفى بإخبارك فقط أنك قد فزت، أما ببجى تربح المال عند الفوز.

خطوات تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 الجديد للأندرويد

الذهاب إلى جوجل بلاى.

نقوم بالبحث عن لعبة ببجي موبايل.

نقوم بالدخول للصفحة الخاصة باللعبة والضغط على زر تحديث وننتظر حتي يتم التحديث ثم نقوم بفتح اللعبة.

خطوات تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 الجديد للأيفون